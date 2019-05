«Me hace muchísima ilusión presentar una película en casa» 'La pequeña Suiza'. Jon Plazaola junto a Maggie Civantos en una escena de la película. Jon Plazaola presentará 'La pequeña Suiza' esta tarde, a las 19.30, en el Zelai Arizti | El actor urretxuarra estará acompañado del director Kepa Sojo, la guionista Sonia Pacios y Lander Otaola, otro de los protagonistas MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 18 mayo 2019, 00:29

«Me hace muchísima ilusión presentar una película en casa», afirma Jon Plazaola. El actor urretxuarra, residente en Zumarraga, estará esta tarde, a las 19.30, en el Zelai Arizti aretoa donde se proyecta 'La pequeña Suiza', su último film. Plazaola acudirá a la presentación acompañado por el director de la película, Kepa Sojo; una de las guionistas, Sonia Pacios y Lander Otaola, otro de los protagonistas.

'La pequeña Suiza' narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco llamado Telleria, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes de Telleria pidan su anexión, nada menos que a uno de los países más ricos del mundo: Suiza.

Plazaola no tiene más que buenas palabras para sus compañeros de reparto. «Maggie Civantos es una tía que trabaja de una manera muy especial y ella es muy especial; Ingrid García Jonsson es una bestia parda del cine, sobre todo del independiente; Ramón Barea es uno de mis actores predilectos; a Kandido Uranga lo he idolatrado siempre; Maribel Salas ha pasado de ser mi tía a ser mi madre; Secun de la Rosa es talento puro y representa a esa gente que disfrutamos con lo que hacemos; Mikel Losada hace un papel impresionante...», explica.

«Ha sido un rodaje muy tranquilo en el que todos hemos disfrutado muchísimo, hemos hecho las cosas sin prisas, con mimo... y eso se nota en el resultado». La película se estrenó el 22 de abril y «hemos estado en el 'top five' las tres semanas. No podemos competir con trabajos como 'Los Vengadores' o películas de Disney, pero el resultado está siendo más que satisfactorio. A la gente le gusta este tipo de comedia, blanca, optimista... Para pasar un buen rato está muy bien».

Agradecido a 'Allí abajo'

'La pequeña Suiza' es la segunda película, ambas comedias, de Plazaola. Pero es imposible hablar del actor urretxuarra sin citar 'Allí abajo', serie que protagoniza, que le hizo saltar a la fama, y que, tras cinco temporadas, finaliza. «Para mí, profesionalmente lo ha sido todo. 'Allí abajo' ha supuesto un escaparate que me ha permitido acceder a proyectos mucho más grandes que los que había tenido hasta entonces. Personalmente, me ha dado la oportunidad de vivir en Sevilla y conocer a un montón de gente maravillosa. He compartido trabajo con grandes profesionales como María León que ha sido mi compañera, mi profesora y ahora es mi amiga. Estoy orgullosísimo de haber estado cinco temporadas en la serie y estaré eternamente agradecido al papel que me ha dado la oportunidad de compartir escenario y más cosas con personas como ella».