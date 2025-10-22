Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los 6 ediles socialistas durante uno de los plenos de esta legislatura Limia

«Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con Zumarraga», señala el PSE-EE

La agrupación socialista hace balance de esta mitad de legislatura y anuncia los proyectos que abordará en la otra mitad

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:26

Comenta

El PSE-EE de Zumarraga ofrece su balance de ecuador de legislatura. «Realizamos una valoración muy positiva de estos dos años de gobierno, destacando que ... ya se han ejecutado más del 70% de nuestros proyectos estratégicos», señala el alcalde, Mikel Serrano, en una nota de prensa. «El trabajo constante y la planificación rigurosa nos han permitido cumplir con los objetivos adquiridos con la ciudadanía, avanzando en la mejora de los servicios públicos y en la calidad de vida de la ciudadanía, manteniendo un Ayuntamiento saneado y con capacidad de endeudamiento si fuera necesario para afrontar inversiones futuras, pues contamos con un 13% de deuda, frente al 70% permitido, y un endeudamiento del 2,76%, frente al 25%», indica el primer edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  7. 7 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  8. 8 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  9. 9 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con Zumarraga», señala el PSE-EE

«Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con Zumarraga», señala el PSE-EE