«Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con Zumarraga», señala el PSE-EE

El PSE-EE de Zumarraga ofrece su balance de ecuador de legislatura. «Realizamos una valoración muy positiva de estos dos años de gobierno, destacando que ... ya se han ejecutado más del 70% de nuestros proyectos estratégicos», señala el alcalde, Mikel Serrano, en una nota de prensa. «El trabajo constante y la planificación rigurosa nos han permitido cumplir con los objetivos adquiridos con la ciudadanía, avanzando en la mejora de los servicios públicos y en la calidad de vida de la ciudadanía, manteniendo un Ayuntamiento saneado y con capacidad de endeudamiento si fuera necesario para afrontar inversiones futuras, pues contamos con un 13% de deuda, frente al 70% permitido, y un endeudamiento del 2,76%, frente al 25%», indica el primer edil.

«Uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión está siendo la política de vivienda, impulsando iniciativas que faciliten el acceso a viviendas asequibles, promoviendo la colaboración con instituciones públicas y privadas y permitiendo avanzar en proyectos estratégicos como Eitzaga Berri, con la construcción de 108 viviendas, de otras 44 en Kalebarren o de las 24 viviendas dotacionales del antiguo geriátrico Faustino Orbegozo», cita.

«Hemos sido capaces de adelantarnos en todas las gestiones necesarias para poder disponer de terreno público para 'ceder' a la institución competente, logrando que en Zumarraga se vayan a invertir cerca de 31 millones de euros en un total de 176 viviendas públicas, que darán respuesta a la demanda de la ciudadanía del municipio y especialmente, a la de las personas jóvenes», indica.

'Elkarzainduz' y 'Zu MAS Zaindu'

«Por otro lado, cabe citar el refuerzo realizado al plan municipal de servicios comunitarios 'Elkarzainduz' con 140.000 euros para dar respuesta a las propuestas planteadas, entre ellas, la 'Semana de las Personas Mayores'», menciona. «También se ha puesto en marcha un proceso de innovación social en los barrios altos, fruto del programa 'Tau Taupadak', que entre otros resultados ha permitido la interlocución directa con vecinos y vecinas de los mismos y la puesta en marcha del programa 'Auzoa Disfrutatu'», pone en valor.

También señala que, «por primera vez, niños, adolescentes y jóvenes, tienen en Zumarraga un espacio estable de comunicación y participación, tanto en el Consejo de la Infancia y la Adolescencia como en la Asamblea de Jóvenes, cumpliendo un objetivo claro: dar voz a quienes serán el futuro del municipio».

«Nuestro objetivo para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la convivencia vecinal, se va cumpliendo con el esfuerzo de todas y todos. No podía ser de otra manera, el bienestar de nuestras personas mayores y la integración desde la diversidad, no solo nos preocupa sino que nos ocupa«, traslada.

«El fomento del empleo ha sido otra prioridad para nuestro grupo municipal y de ello dan constancia tanto la consolidación de la empresa de inserción 'Zu MAS Zaindu', que en 2004 creó 45 puestos de trabajo, como la futura implantación de Metal 78 en los terrenos del antiguo ArcelorMittal, con la creación de 40 puestos de trabajo», menciona. «Hemos recogido los frutos del intenso trabajo realizado en estos últimos años en esa área. Hemos logrado pasar de las palabras a los hechos. De estos logros todas y todos debemos sentirnos muy orgullosos», señala Mikel Serrano.

«Por otra parte, en estos dos años se ha atendido a una demanda histórica de las personas jóvenes universitarias en el municipio, reforzando los servicios de transporte público con la puesta en marcha de la línea GO07 Zumarraga-Donostia», reseña.

«Nuestro objetivo estratégico por el impulso y dinamización del empleo local, por nuestro comercio, nuestra azoka... viene de lejos y ello nos ha permitido poder invertir en los 2 últimos años casi 3 millones de euros, más de 6 millones en los últimos 4 años. Todos ellos destinados a dignificar y mejorar la accesibilidad de nuestros espacios comerciales, así como a mejorar la profesionalización e impulsar la digitalización del sector, siempre dirigido al refuerzo de la venta presencial», enuncia el primer edil.

Finaliza hablando de proyectos futuros. «En esta legislatura dijimos que queríamos seguir transformado Zumarraga y hacerlo con toda la ciudadanía. Estamos en el camino. Los avances son importantes, pero somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer. Nos proponemos redoblar esfuerzos para culminar los proyectos estratégicos recogidos en los planes de cada área y daremos continuidad a proyectos urbanísticos y de mejora de la accesibilidad en los distintos barrios. Continuaremos con la mejora del polígono Mendizabal, abordando la fase 10, así como la fase II de Esteban Orbegozo y San Isidro, y actuando en Elgarrestamendi, J.M. Barandiaran y la trasera de la Avenida Iparragirre. Además, las personas mayores y los jóvenes tendrán especial relevancia en la segunda mitad de esta legislatura, en la que queremos seguir construyendo comunidad. Es el momento de reafirmar nuestros compromisos para seguir construyendo el futuro de Zumarraga», concluye.