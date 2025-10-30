Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El domingo se recordará a los fallecidos durante el último año.

Misas del día Todos los Santos y conmemoración de los Fieles Difuntos

Se acercan días especialmente señalados en la parroquia de la Asunción, las Mercedarias y el Salvador

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:56

Comenta

Desde la parroquia de la Asunción informan de las misas especiales que tendrán lugar con motivo del día de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos en los distintos templos de Zumarraga. El sábado, 1 de noviembre, se celebrará la festividad de Todos los Santos con el siguiente horario de misas: en las Mercedarias a las 8.30, en El Salvador a las 11.00 y en la parroquia de la Asunción de víspera a las 19.30 y el mismo sábado a las 12.30. No habrá misa por la tarde.

Aunque se trate del primer sábado de mes, tampoco habrá misa por la mañana en la Antigua, pasandose al siguiente sábado, 8 de noviembre.

El domingo, 2 de noviembre, se celebrará la conmemoración de todos los Fieles Difuntos con las siguientes misas: en las Mercedarias a las 8.30, en el Salvador a las 11.00 y en la parroquia de la Asunción a las 12.30. En ellas se recordarán a todos los fallecidos desde el 1 de noviembre del año pasado. Por último, informan que no habrá misa en el cementerio.

