Un millar de personas han visitado la ermita de Antigua en Semana Santa Visitas. Turistas admirando el artesonado de la ermita de Antigua el lunes. / IÑAKI Seiscientas de ellas eran turistas, la mayoría del País Vasco, Cataluña y Madrid | El día de Jueves Santo pasaron por el templo 153 personas entre turistas y devotos; el viernes, 258; el sábado, 183;el domingo, 163; y el lunes, 251

Un millar de personas han pasado por la ermita de Antigua durante la Semana Santa. El día de Jueves Santo se acercaron al templo zumarragarra 153 personas, de las que 106 eran turistas y 47, devotos. El viernes fueron 258 los visitantes, 185 turistas y 73 devotos. El sábado se acercaron a la ermita 183 personas, 127 turistas y 56 devotos, y el domingo lo hicieron un total de 163, de las que 92 eran turistas y 71 devotos. El lunes de Pascua, el número de visitas ascendió a 251, de las cuales 94 fueron de turistas y 158 de devotos. Esta última cifra se ve incrementada por la coincidencia con la fiesta del segundo día de Pascua que se celebra tradicionalmente en el entorno de la ermita. En total, 1.008 personas han visitado el templo durante los pasados días, de las que 604 eran turistas. La cifra es superior a la del año pasado. En 2018 fueron 911 las personas que visitaron la ermita en Semana Santa, de las que 484 eran turistas.

Este año, la mayoría de turistas han llegado desde el País Vasco, «muchos de Donostialdea, pero también de otras localidades guipuzconas y también muchos vizcainos», explica Raquel Moreiro, guía de la ermita. Asimismo, «como todos los años, ha habido muchas visitas de catalanes y madrileños. El viernes también llegó un autobús con turistas de Valladolid y Valencia por lo que también destacan estas provincias», añade.

«Es espectacular»

Los bilbaínos Jon Eskubi y Lorena Tapia visitaron la ermita de Antigua el lunes por la tarde. «Hemos estado en Bergara y después hemos venido a Antigua», dijeron. La pareja se enteró de la existencia de la ermita la semana pasada. «Por mi trabajo vengo a menudo al hospital y allí me lo comentaron. El domingo estuvimos en el museo Balenciaga y hoy hemos decidido recorrer esta zona», decía Jon el lunes. La ermita de Antigua les pareció «espectacular, es una maravilla». Destacaron sobre todo «el artesonado», del que les sorprendió «que esté hecho sin clavos y que se conserve el original después de tantos años. Eran unos artistas», dijeron. La pareja se mostró encantada de haberse acercado al interior de Gipuzkoa. «Se tiende a viajar lejos y cerca también tenemos cosas maravillosas».

«Ikaragarria», decía otra turista mientras abandonaba el templo. «Son una pareja donostiarra que no conocían la ermita y les ha encantado», explicaba José Román Urkiola, miembro de la Asociación de Amigos de la Antigua y uno de los que ha echado una mano durante la Semana Santa. «Ha habido cantidad de gente. Para nosotros ha hecho un tiempo ideal, ya que no era lo suficientemente bueno para ir a la playa, pero no ha llovido», explicó.

El artesonado

Igual que a Jon Eskubi y Lorena Tapia, la extraordinaria cubierta en artesonado de madera de roble es lo que más llama la atención de todo el que pasa por la ermita. «Los turistas se interesan sobre todo por la madera», indica la guía. Asimismo, «preguntan mucho por la antiguedad del edificio y también les llama la atención la clave de la cúpula. ¿Qué es esa bola?, suelen preguntar», añade Raquel Moreiro.

La ermita de Antigua data «del siglo XII o XIII, no se sabe seguro y las vigas más grandes, las que sujetan el coro pueden tener mil años. Eso es lo que han dicho los expertos de la Universidad de Sevilla tras unos análisis», señala la guía.

«Otra pregunta muy común es cuándo se ha restaurado. Se suelen sorprender cuando les digo que una restauración integral no se ha hecho nunca, lo que se ha hecho es limpieza y mantenimiento, pero no se ha cambiado nada de lo esencial».

Horario de visita

Actualmente, hasta el 30 de junio, la ermita de Antigua se puede visitar de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30. En julio y agosto el horario será ininterrumpido de 11.30 a 19.30 todos los días.