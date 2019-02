«Es la mejor decisión que he tomado en mi vida, esto es vivir de verdad» Esquiadora. Igone Campos en el Campeonato de España de esquí de montaña. / LUIS ORDOÑEZ El pasado fin de semana quedó segunda en la modalidad de cronoescalada del Campeonato de España celebrado en Boí Taüll MARISOL FERNÁNDEZ Domingo, 17 febrero 2019, 00:50

«Es la mejor decisión que he tomado en mi vida, esto es vivir de verdad», afirma Igone Campos. La zumarragarra decidió dejar su trabajo de profesora y tomarse un año para entregarse a su pasión, el esquí de montaña, y además de practicarlo, competir. Su dedicación ya ha comenzado a dar frutos. El pasado fin de semana quedó segunda en la modalidad cronoescalada del Campeonato de España celebrado en la estación Boí-Taüll de LLeida. Asimismo, se clasificó en cuarto lugar en las modalidades sprint e individual, de la misma prueba.

«La verdad, no me esperaba estos resultados. Empecé a competir seriamente el año pasado y me ví a mucha distancia de las que ocupaban los primeros puestos. Viviendo en Zumarraga no tenemos la nieve muy accesible. Solo podía entrenar los fines de semana y eso te limita bastante», explica.

Así que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña (nunca mejor dicho). «Tenía ganas de cogerme un año para realizar lo que más me gusta y es lo que he hecho. Mis padres tienen un piso en Jaca y ahí es donde vivo ahora. Tengo una planificación de entrenamiento. Lo mío es levantarme y entrenar, pero para mí eso es vivir», afirma.

La zumarragarra se está preparando en serio. «Noviembre y diciembre estuve en los Alpes y en enero me vine a Jaca». Su entrenamiento se nota. «Mi objetivo era mejorar las marcas del año pasado, pero no esperaba estar tan cerca de las que son mis referentes en este deporte, esquiadoras como Claudia Galicia o Nahia Quincoces».

Igone Campos, que forma parte de la selección vasca de esquí de montaña, ha participado esta temporada en un par de carreras de Copa de España, en las que también ha hecho podio, (primera en sprint y segunda en cronoescalada, en ambas). También ha ganado la Font Blanca, disputada en Andorra, entre otras.

Objetivo, la Pierra Menta

La semana que viene participará en los Campeonatos de esquí de montaña del País Vasco, que se celebran en Izaba y posteriormente, en marzo, en la Pierra Menta, que se celebra en Arêches-Beaufort (Francia). «Es una de las carreras más duras de esquí de montaña, se celebra durante cuatro días seguidos. Es muy heavy, se baja por bosques muy cerrados. Tienes que subir y aguantar las bajadas», explica. «Mi objetivo ahora es la Pierra Menta y hay que entrenar mucho para llegar bien a una prueba de esas características».

Y en eso está la zumarragarra. «Los entrenamientos para los campeonatos y para las carreras son diferentes. De cara a los primeros he pasado muchas horas esquiando por las pistas, pero para las otras carreras hay que meter muchas horas en la montaña tanto subiendo, como bajando. Además, de dos o tres días semanales de gimnasio. Tengo que fortalecer los cuadriceps, que son los que aguantan en las bajadas». La esquiadora explica que «este deporte es muy técnico y requiere muchas horas para mejorar, pero si se las dedicas eso se traduce en resultados. Yo tengo que mejorar sobre todo en las bajadas», afirma.