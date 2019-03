El mejor cine de montaña en el Zelai Arizti Aretoa Mendi Tour. Ofrece la posibilidad de disfrutar de espectaculares imágenes de montaña. Hoy, a partir de las 20.15 horas, proyectará un cortometraje y una película del Bilbao Mendi Film Festival MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:12

Los aficionados al cine de montaña tienen hoy la posibilidad de disfrutar de un cortometraje y una película del Bilbao Mendi Film Festival, en el Zelai Arizti Aretoa. A partir de las 20.15 horas proyectará 'The Search For The Wooo' y 'The Dawn Wall'.

Esta última película inauguró la pasada edición del Mendi Film Festival en Bilbao, en diciembre, ante más de 1.600 espectadores que se pusieron de pie para vitorear al protagonista, Tommy Caldwell, y al director, Peter Mortimer, cuando fueron presentados en el escenario del Palacio Euskalduna. La película se llevó el Premio del Jurado. Ahora, en 2019, el Mendi Tour ofrece la oportunidad exclusiva en España de disfrutar de esta película en gran formato.

En enero de 2015, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson cautivaron al mundo con su esfuerzo por escalar en libre The Dawn Wall, una pared de casi 1.000 metros de altura, aparentemente imposible de escalar, situada en El Capitán del Parque Nacional de Yosemite (California). Pero para Tommy Caldwell, The Dawn Wall significaba mucho más que una mera escalada, siendo la culminación de un proyecto vital durante el que tuvo que superar muchos obstáculos. Llevando los límites de la dedicación hasta la obsesión, Caldwell y su compañero Jorgeson pasan seis años planeando y ensayando meticulosamente su ruta. Durante el intento final, y con todo el mundo pendiente de ellos, deberán tomar decisiones extremas.

'The search for the Wooo' es un cortometraje de once minutos dirigido por Marten Persiel. Wooo es un ser ficticio que representa la diversión y el buen rollo en nuevas dimensiones para el escalador y alpinista David Lama y sus amigos. En esta ocasión, dejan la actividad alpina a un lado para probar algo diferente: surf y psicobloc en Escocia. Original, divertido y psicodélico cortometraje, en el que también se involucra el conocido surfista Kepa Acero.