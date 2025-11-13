Másters con trofeo en el club Atletas Argixao

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

El comienzo de la nueva temporada ha pillado al club Atletas Argixao sin despedir la pasada como se merecía. «¡Para cuando quieres poner el broche a un año hay que empezar a pensar en el siguiente!», comentan. Para remendarlo, el pasado 8 de noviembre celebraron una comida, en la que llevaron a cabo la entrega de trofeos a los atletas más destacados de la categoría máster. En la escuadra femenina, fueron distinguidas Nagore Prieto y Ana Montero por las medallas obtenidas en los campeonatos de Euskadi, y en la masculina Iosu Hernández por sus logros tanto en pista como en ruta. «El encuentro sirvió, además, para estrechar lazos entre los componentes del club y darnos una inyección de fuerza y ánimo los unos a los otros de cara a la temporada 2026, que empieza con nuevos retos, ya que serán numerosas las incorporaciones que van a hacer crecer al equipo en cantidad y en calidad», enuncian.

Tras la celebración del sábado no hubo descanso para los atletas de Argixao, algunos de los cuales participaron en la Behobia San Sebastián del domingo. Entre ellos, el club cita especialmente el buen papel realizado por Ana Montero y Sara Bravo, quienes terminaron la prueba en un tiempo de 1h44:44 y 1h45:53 respectivamente. «Son dos atletas que poco a poco van subiendo de nivel y consiguiendo resultados muy buenos, seguro que se superarán todavía más en la siguiente temporada», auguran.

