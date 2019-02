Mary Franco a 'Todo color' Exposición. Mary Franco termina de colocar uno de los cuadros que se podrán visitar en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. Es el título de la exposición de pintura que la zumarragarra inaugura mañana | «Desde que me jubilé pintar es parte de mi vida, no encuentro entretenimiento mejor que pintar y hacer teatro» MARISOL FERNÁNDEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 00:20

«Tengo tiempo y es lo que me gusta. Desde que me jubilé pintar es parte de mi vida, no encuentro entretenimiento mejor que pintar y hacer teatro», sostiene Mary Franco. La zumarragarra inaugura mañana, a las 19.00 horas, la exposición de pintura 'Todo color' que cuelga en la casa de cultura Zelai Arizti treinta y cinco óleos.

Rosas intensos, rojos, gamas de verde, ocres... El color es el denominador común de los cuadros que Mary Franco ha pintado durante «los últimos cinco años. La anterior exposición se titulaba 'Txuri-beltz' y como indica el título estaba hecha en blanco y negro. Ésta es lo opuesto. Estuve tanto tiempo pintado en grises que me apetecía dar un giro y trabajar con color», explica.

Además de los colores intensos todos los cuadros que integran la exposición comparten temática: la naturaleza. «Muchos de estos cuadros los he pintado en Barbadillo de Herreros, un pueblo de Burgos en el que tenemos una casa. Las amapolas, los lirios, la flor del manzano, hortensias, algunos de los paisajes... están hechos allí».

Algunos de ellos incluso 'in situ'. «A veces saco el caballete a la huerta y pinto allí mismo; otras, hago una fotografía y pinto de allí. Cuando es de foto, suelo plantear el dibujo, pero luego ya ni la miro. Voy combinando los colores como me apetece, a mi bola. Algunos de los cuadros son pura imaginación», continúa.

Mary Franco explica que «a mí pintar me ha gustado desde niña, pero no empecé a hacerlo hasta los cincuenta años. He tomado clases en la escuela de Bellas Artes con Vaqueriza, Begoña Idiakez, Laura Zendoia y Dorleta Ugarteburu... He hecho algún cursillo con José Ramón Amondarain... Pero yo no me considero pintora, lo hago por afición, por diversión. Para mí pintar una o dos horas cada día es un relax total, un disfrute».

«Mi segunda afición»

Algo parecido, aunque a menor escala, le sucede con el teatro, «es mi segunda afición. Me ha gustado desde pequeña, pero empecé a actuar a los 61 años. Me apunté a Karmakros, fui el primer día y creo que pensaron que no iba a volver, pero llevo en el taller más de diez años», explica.«El teatro te permite trabajar la memoria, la imaginación, te hace crear... Es buenísimo», asegura.

A Mary el teatro le gusta tanto que incluso «escribo monólogos fuera del grupo. Además, en verano, en Barbadillo, todos los años representamos una obra, otro chico que también hace teatro y yo. Yo me encargo de escribir la obra a lo largo del año. Me lleva mucho tiempo porque no tengo ni idea de escribir, pero pongo y quito, quito y pongo, y todos los años sale la obra», afirma. Siempre es una comedia. «Comedia también porque toda la gente sale con su sillita y se llena la plaza. Ha habido años que hemos salido a dos o tres pueblos contratados por cero euros», bromea.

La exposición 'Todo color' se podrá visitar hasta el próximo10 de marzo en la casa de cultura.