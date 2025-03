Marixabel, reina del Carnaval durante décadas en Zumarraga

Cristina Limia Sábado, 1 de marzo 2025, 20:21 Comenta Compartir

Desde la experiencia que otorgan más de 25 años disfrazando a cuadrillas, escolares y vecinos de Zumarraga y Urretxu de todas las edades en su tienda Centro Cien de la calle Piedad, Marixabel Martínez señala que el traje de payaso ha sido durante décadas «el rey del Carnaval». Sin embargo, tal vez haya sido ella, sin disfraz pero con gran oficio, la reina de esta fiesta a lo largo de muchos años desde detrás del mostrador de su establecimiento. Como tolosarra, vive con pasión el Carnaval y así lo ha transmitido a su clientela.

Abrió su comercio en 1998 y desde el principio, el Carnaval fue uno de sus puntos fuertes. «Trabajábamos con un extenso catálogo de disfraces de Alicante, sobre el que me hacían su pedido los colegios, cuadrillas enteras, familias... Cuando empecé, la gente no invertía mucho en esta celebración, pero poco a poco desde el niño, hasta los padres, la tía y la abuela empezaron a cuidar los trajes y a vestirse con más gusto y más idea», relata. Cada Carnaval se vendían cientos y cientos de disfraces en la tienda de Marixabel.

«El disfraz estrella era siempre el de payaso como he mencionado antes, ha sido el rey indiscutible del Carnaval. También eran muy solicitados el de pirata y el de africano», enumera. «Cuando alguien quería algo más especial que no estaba en el catálogo, se lo conseguía en distintos almacenes: capotes de torero, sombrillas, un traje dorado de burbuja de champán... Buscaba aquí y allí hasta conseguirlo», cita.

Sea uno u otro disfraz, para Martínez lo más bonito es que la gente salga vestida de la misma manera en grupo.

El boom carnavalero duró hasta hace aproximadamente dos años en su establecimiento, cuando los disfraces comenzaron a proliferar en las plataformas de venta por Internet y otros establecimientos. En el caso de los escolares, también es cada vez más habitual que los trajes sean elaborados en los propios colegios con la colaboración de las familias.

Marixabel se siente orgullosa de lo vivido junto a zumarragarras y urretxuarras cada Carnaval en todo este tiempo. «Me encanta esta fiesta y estoy feliz de haber puesto en ambos pueblos mi pequeño granito de arena», declara.

«El Carnaval se celebra en medio del invierno por algo, después de las navidades, muchas veces llegamos a esta época del año estresados por el trabajo, el dinero, la casa... Esta fiesta nos viene muy bien para olvidar esos problemas, es una cura para las enfermedades, alegra un montón y durante los días previos estamos todos ocupadísimos con los preparativos», señala y se detiene en el importante significado que poseen los disfraces para muchos niños. «Recuerdo que algunos de ellos tardaban en decidirse, miraban el catálogo e iban descartando uno, otro y otro... había madres que se enfadaban y les decían que al final no les comprarían ninguno. Entonces yo les solía pedir que entendieran a sus hijos, que los niños veían en el disfraz aquello que querían ser y por eso la elección era tan importante para ellos», apunta.

Su llegada a Zumarraga

Pero, ¿cómo llega una tolosarra a Zumarraga? Marixabel tenía 38 años cuando abrió su Centro Cien. Antes había trabajado en el supermercado Goikoetxea de Tolosa. Fue dependienta del mismo desde los 14 hasta los 31 años, hasta que el dueño se jubiló y siguieron sus hijos con el negocio.

«En aquel momento, una amiga me habló de un trabajo para barrer almacenes y le dije que me apuntara, pero luego resultó no ser para ese puesto, sino para el de dependienta en una cadena de tiendas de Centro Cien. Fue entonces cuando las descubrí. Empecé haciendo suplencias en tiendas de Villabona y Beasain. Mi jefe me dijo que valía un montón para ello y me animó a abrir mi propio Centro Cien, me indicó que en la calle Piedad de Zumarraga había un local idóneo, mi madre, que se llamaba Piedad, acababa de morir y entendí la coincidencia como una señal, así que no dudé en venir», relata. El local es de alquiler, pero tuvo que hacer una importante inversión para ponerse en marcha. «Estaré eternamente agradecida a Asun, directora de una sucursal bancaria de Urretxu que confió en mí, gracias a ella pude obtener el dinero para empezar», recuerda. «La verdad es que tengo mucha gente a la que dar las gracias, a toda la clientela que me ha acompañado y me acompaña y, muy especialmente, a mis dos hijos, he sido una madre muchas veces ausente por trabajar en la tienda y ellos solamente me han dado alegrías», valora.