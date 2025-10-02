Manifiesto por el bienestar emocional de las personas mayores

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Cada año, la 'Semana de las Personas Mayores' de Zumarraga da lugar a la lectura de un manifiesto, a través del cual, quienes forman parte de esta generación en la localidad comparten las inquietudes e impresiones del momento que atraviesan. El de este año ha sido un manifiesto dirigido a cuidar y valorar el bienestar emocional. «Celebremos, aprendamos y experimentemos juntos, porque en cada etapa hay nuevos horizontes y nuevas razones para vivir», reivindicaron Mari Carmen Viedma y Marian Caballero, encargadas de leer el manifiesto en nombre de todos sus compañeros y compañeras del Consejo de Personas Mayores de Zumarraga. Lo hicieron en el cierre de la intensa semana de actividades desarrollada en la localidad en honor a los mayores, que se despidió el miércoles por la tarde en Gure Txoko, con el citado manifiesto y una función de teatro del grupo Irri Makila. «Sabiendo que las personas mayores que perciben un mayor apoyo social tienden a presentar un mayor bienestar y un mayor disfrute de la vida, solicitamos tanto de las instituciones, como de la ciudadanía, la asunción del compromiso colectivo de garantizar ese apoyo social», apelaron en el manifiesto.

Newsletter

«Las investigaciones sobre el bienestar concluyen que realizar pequeños gestos, tomar decisiones para el bienestar propio y celebrar cada triunfo personal son actos motivantes que proporcionan felicidad. La autoaceptación, las relaciones positivas con los demás, la autonomía, el fijarse un propósito en la vida y el crecimiento personal son características que garantizan ese bienestar emocional», señalaron. «Por todo ello, queremos enfatizar la importancia de cuidar y de valorar nuestro mundo emocional como pilar fundamental de nuestra felicidad. Sabemos que conocer y aprender a gestionar las emociones enriquece nuestro camino, permitiéndonos transformar las adversidades en lecciones de resiliencia y crecimiento», indicaron. «En esa dirección, proponemos al área de Bienestar Social del Ayuntamiento continuar organizando talleres y dinámicas de bienestar emocional, donde el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y la guía profesional sean herramientas para generar cambios positivos », trasladaron. No todo fueron peticiones en el manifiesto. El Consejo de Personas Mayores también adquirió diversos compromisos. «El de difundir la importancia de vivir con una actitud celebratoria y positiva, promover espacios de diálogo, aprendizaje y reconexión con nuestras emociones, incentivar la creación de redes de apoyo mutuo y asegurar que cada persona pueda encontrar en su etapa actual un espacio lleno de posibilidades, alegría y crecimiento», asumieron.

Reporta un error