Mañana se cierra el plazo para solicitar ayudas para la compra de material escolar ZUMARRAGA. Martes, 30 octubre 2018, 00:27

Mañana, 31 de octubre, se cierra el plazo para solicitar ayudas para la compra de ropa y material escolar, en el marco del programa ZuEkin Eskolara. El Ayuntamiento de Zumarraga ha habilitado una partida de 30.000 euros dirigidos a las niñas y niños nacidos entre el 2003 y el 2012 (ambos inclusive), en cuyas familias los ingresos no superen los 40.000 euros. Concretamente, las ayudas serán de 60 euros por cada niño cuya familia no supere ingresos de 27.000 euros y de 40 euros para cada niño cuya familia no supere ingresos de 40.000 euros.

Para beneficiarse de las ayudas se deberá presentar la factura o ticket de compra realizada en uno de los comercios del municipio entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. El programa subvencionará la compra de ropa y material escolar como cuadernos, bolígrafos, pinturas, compases, estuches, mochilas, batas escolares, ropa y calzado deportivo para educación física, gafas o lentillas, además de cualquier otro material escolar específicamente exigido por el centro en un comunicado a las familias.

Más información en la oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.00; llamando al teléfono al 943 729 022; a través de zumarragarekin@zumarraga.eus o en la web del Consistorio (Trámites/Promoción Económica).