Lopetegi hablará sobre la 'Experiencia de un peregrino en Tierra Ignaciana'

El zumarragarra impartirá la charla el sábado, a las 11.30, en la casa de cultura. El 16 de marzo de 2012 fue reconocido como el primer peregrino en completar el Camino Ignaciano y desde entonces lo ha recorrido en otras ocho ocasiones.

ZUMARRAGA. Jueves, 11 julio 2019

Fermín Lopetegi impartirá este sábado, día 13, la charla 'Experiencia de un peregrino en Tierra Ignaciana' que comenzará a las 11.30 en la casa de cultura Zelai Arizti. El zumarragarra hablará con conocimiento de causa, no en vano fue reconocido, el 16 de marzo de 2012, como el primer peregrino en completar el Camino Ignaciano. «En realidad fui el segundo, el primero fue San Ignacio de Loiola», puntualiza. Desde entonces lo ha recorrido en otras ocho ocasiones.

Lopetegi contará el sábado «mi experiencia como peregrino y cómo ha ido evolucionando mi conocimiento sobre el camino y sobre la Tierra Ignaciana». De hecho, explica que cuando comenzó su primer camino Ignaciano «lo único que sabía era que San Ignacio era el fundador de la Compañía de Jesús y cuatro cosas más de cuando íbamos de ejercicios espirituales a Loiola con La Salle». El zumarragarra decidió iniciar el Camino Ignaciano «después de conocer su existencia a través de un suplemento publicado en El Diario Vasco en febrero de 2012. Estaba preparado para andar el Camino de Santiago, pero cambié de idea y, tras recabar algo de información, me dirigí hacia Manresa».

«Me enganchó»

«En Loiola me regalaron el libro 'El peregrino', la biografía de San Ignacio, y mientras andaba el camino lo fui leyendo. El libro me enganchó y me llevó a buscar más información sobre su figura y sobre Tierra Ignaciana», indica.

De ello hablará el sábado. Quienes se acerquen a la casa de cultura escucharán cómo «San Francisco de Borja estuvo sobre 1538 en Oñati por consejo de San Ignacio de Loiola. También visitó la ermita de Antigua, que por aquellas fechas era la parroquia del municipio, y era lugar de tránsito entre Oñati y Loiola».

Además, contará aspectos menos conocidos de San Ignacio como que «con once años estuvo de paje con el contador mayor de Castilla, en Arévalo. Al morir éste, su viuda le dio una carta de recomendación para servir al duque de Nájera. Hay escritos que confirman que solía volver a Loiola en época de carnavales. En una de sus estancias en su tierra natal cometió junto con su hermano una fechoría de sangre y ambos fueron detenidos, pero se libró de la cárcel por tener tonsura».

Fermín Lopetegi también hablará sobre «los tesoros escondidos de Tierra Ignaciana». Uno de ellos es «la ermita y el hospital de la Magdalena, a la salida de Azpeitia. Cuando San Ignacio regresó de París no fue a vivir a su casa, sino que se quedó en este lugar de pobres y enfermos, donde vivió de lismonas».

Otros lugares relacionados con Tierra Ignaciana son «la Magdalena de Oñati; la parroquia de Bergara, donde San Francisco de Borja dio su primera misa; la ermita de Antigua, aunque no existe ningún documento escrito que diga que San Ignacio estuvo allí es muy posible que lo hiciera; Aranzazu, el lugar donde está actualmente la cripta coincide con la ermita original y hay una placa que dice que San Ignacio estuvo una noche de vigilia en 1522».

Ese fue el año en que el santo se dirigió de Loiola a Manresa durante su conversión de militar a religioso. San Ignacio hizo una peregrinación a Tierra Santa y en su caminar se quedó en la localidad catalana.

670 kilómetros

El camino ignaciano tiene unos 670 km aproximadamente. «La mejor época para andarlo es junio y principios de julio», aconseja Lopetegi. «Está organizado por los jesuitas y oficialmente se divide en 27 etapas más tres días de descanso intercalados, que coinciden con las tres capitales de provincia por las que se pasa: Logroño, Zaragoza y Lérida. Las 27 etapas se corresponden con los ejercicios espirituales que escribió San Ignacio en el tiempo que estuvo en Manresa».

Fermín Lopetegi aportará muchos más datos, anécdotas y su propia experiencia en la charla que impartirá el sábado, a las 11.30, en la casa de cultura Zelai Arizti.