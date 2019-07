«Las lechugas están riquísimas» Parque hortícola de Urtubi. Mari Luz Calderón y otros adjudicatarios riegan sus parcelas a última hora de la tarde. / FOTOS M.F. Las huertas urbanas de Urtubi, que se entregaron el 31 de mayo, comienzan a dar sus primeros frutos | La zona está de lo más concurrida a última hora de la tarde, cuando buena parte de los adjudicatarios sube a regar MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 26 julio 2019, 00:20

«Las lechugas están riquísimas», dice Felipe Grajeras mostrando una bolsa en la que lleva dos unidades, «una normal y otra morada», especifica. Él es uno de los adjudicatarios de las 45 huertas urbanas de Urtubi. Las mismas se entregaron el 31 de mayo y ya están comenzando a dar sus frutos.

Felipe cuida de su huerta junto a sus mujer Elena Adrados y sus nietos, Unax e Izar. Han plantado «tomates, berzas y vainas», además de las lechugas que ya han tenido oportunidad de probar. Antes de plantar, lo primero que tuvieron que hacer fue «preparar la tierra. Tenía bastantes piedras que había que quitar. Después movimos la tierra y echamos estiércol y compost, nada más. No le he echado ningún producto químico y no tengo intención de hacerlo», explica.

Grajeras fue uno de los que participó en el cursillo de horticultura que impartió Kutxa Ekogunea. «Nos dijeron cómo había que empezar a plantar, qué había que plantar en esta época... Fue muy interesante». El zumarragarra acude «a diario» a la huerta y «de momento, con lo que va saliendo estamos muy contentos».

Grajeras y su familia se apuntaron al sorteo de las huertas en la sección intergeneracional, lo mismo que Mari Luz Calderón y sus nietos, Iker y Aimar, de 17 y 12 años, respectivamente. «Fueron los chavales los que me animaron», dice la abuela. Ellos han plantado «pimientos, tomates, puerros, lechugas, cebolletas y algunas hierbas aromáticas. Dentro de los productos de temporada, los que más nos gustan. Yo creo que para la semana que viene ya podremos probar alguna lechuga», indica Mari Luz mientras riega con el agua que le trae su nieto de la fuente. Los chavales ya conocían lo que es tener una huerta porque «su abuelo tiene una en San Martín de Trevejo (Cáceres) y han tenido allí un buen entrenamiento. Ha sido una buena idea», afirma Mari Luz.

A ella le gusta acercarse a la huerta «un día sí y otro no, para regar, aunque estos días que hace tanto calor nos acercamos a diario. Si me acompaña mi yerno vengo en coche, pero cuando vengo sola lo hago andando. Vivo en Eizaga y por el cementerio tardo cinco minutos», asegura.

«Espero comer algún tomate»

Ainhoa Barroso es una joven de 23 años que también ha querido cultivar su propio huerto para ser «autosuficiente y saber lo que vas a comer». Ella ha plantado lechugas, tomates, calabaza, puerros, fresas, escaroa y algunas plantas aromáticas como menta y melisa, por probar».

Ainhoa ha empezado «desde cero, no tenía ni idea». Por eso participó en el cursillo de Kutxa Ekogunea e incluso «me compré el libro que recomendaron 'Baratzan bizi' y me ha servido bastante». Mientras charla está «cortando lo que les sobra a los tomates, para volver a plantarlo. Eso me han dicho, no sé», indica. La joven visita la huerta «cuando puedo, más o menos a diario. Requiere trabajo, pero me apetecía», asegura. «Tengo unas ganas de probar uno de estos tomates. Tengo trece plantas y estoy plantando más. Espero comer alguno».

Cerca de la parcela de Ainhoa están Maitane Gabiria y Daniel Arias. «Siempre había tenido inquietud por tener una huerta y cuando se presentó la oportunidad nos apuntamos», afirma Maitane. Para empezar han plantado «un poco de todo: tomates, puerros, cebollas, calabacín, vainas, berenjena, berza, apio, borraja, alcachofa, espinacas... Tenemos que ir viendo lo que sale y lo que no». La pareja explica que «venimos bastante, nos hemos aficionado. Hay que remover un poco la tierra, regamos cada dos o tres días, hay que vigilar si hay bichos o no...»

El parque de huertas de Urtubi tiene 45 parcelas y dos bancales elevados. Además cuenta con una caseta en la que se guardan las regaderas, azadas y el resto de material necesario para el cultivo del huerto. Asimismo, cada adjudicatario cuenta con una taquilla para guardar sus objetos personales. En el parque también hay dos puntos para coger agua para regar.