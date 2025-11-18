Laia Araiztegui, Nahia Jiao Lizarralde y Elene Igarza ponen rostro al voluntariado

Cristina Limia Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El rostro de una persona que, en realidad, representa a muchas, luciendo diferentes colores de piel, ojos, peinado... como reflejo de la gran diversidad de habitantes de este planeta será, a partir de ahora, la imagen del voluntariado en Zumarraga. Se trata de una obra realizada por Laia Araiztegui de la Serna, Nahia Jiao Lizarralde Fernández y Elene Igarza Méndez, con la que han ganado el concurso de pancartas organizado por el Ayuntamiento y la Red Solidaria Interactiva compuesta por asociaciones de la localidad en torno al 'Día Internacional del voluntariado' que se celebrará el próximo 5 de diciembre.

La casa de cultura Zelai Arizti fue el escenario de la entrega de premios de este concurso y en su recepción permanecen expuestos todos los dibujos presentados hasta el 28 de noviembre.

«Cabe destacar la amplia implicación de los centros escolares en esta iniciativa, el concurso ha contado con la participación de un total de 120 estudiantes, quienes han desarrollado un trabajo creativo y reflexivo sobre el valor del voluntariado. La colaboración de las escuelas ha sido clave para impulsar una propuesta que combina expresión artística, sensibilización social y trabajo en equipo. Cada idea presentada refleja el esfuerzo, la dedicación y la mirada comprometida de una juventud que entiende la importancia de construir una comunidad más solidaria», ponen en valor desde el Ayuntamiento.

El jurado de este nuevo certamen estuvo compuesto por dos profesores de Bellas Artes y miembros de propia Red Solidaria de Zumarraga, quienes destacaron «tanto la calidad artística de los trabajos, como su capacidad de transmitir el verdadero sentido del voluntariado, que es el de ayudar, acompañar y transformar nuestro entorno desde la implicación colectiva».

Las ganadoras recibieron como premio 280 euros, un bono de Bi-Tartean de 100 euros y un diploma acreditativo como reconocimiento al esfuerzo y al mensaje que han sabido plasmar en su obra. Junto a ello, el jurado concedió una mención especial al trabajo realizado por Izeia Gómez Gantxegi, Maddi Izaguirre Salaverria e Intza Oiartzabal Amenabar, quienes recibieron otro bono Bi-Tartean de 150 euros y un diploma en reconocimiento a la calidad y profundidad de su propuesta.

La concejal Arantxa Gonzálezy la componente de la Red Solidaria Interactiva Mari Carmen Viedma fueron las encargadas de entregar estos premios a las ganadoras, resaltando en su intervención la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en iniciativas que fortalecen la cohesión social y fomentan los valores del voluntariado.

Fotografía colectiva

Unido a ello y al igual que se realizó el pasado viernes para mostrar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres, desde el Ayuntamiento y la Red Solidaria invitan a ciudadanía a participar en la creación de una imagen colectiva que simbolice el compromiso del municipio con la solidaridad este jueves, 4 de diciembre, a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi.