Las labores salieron al parque Zelai Arizti 'Josiz'. Una treintena de personas tejieron en público ayer por la mañana en el parque Zelai Arizti. / M.F. Una treintena de personas participaron ayer en la jornada 'Josiz' organizada por Julita mertzeria MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 9 junio 2019, 00:15

Las labores salieron ayer por la mañana al parque Zelai Arizti. Una treintena de personas se sumaron a la iniciativa 'Josiz' organizada por Julita mertzeria, practicando punto y ganchillo al aire libre. La jornada se enmarca en el Día mundial de tejer en público, que se celebra la primera semana de junio a nivel mundial, y busca que personas de diferentes edades compartan su afición por el punto y el ganchillo.

Una de las participantes fue Karmele Luqui. La joven tenía entre manos «una pañoleta» que estaba tejiendo «al bies, con punto liso y algunas partes con calado. Es una labor muy de principiantes», indicó. Karmele empezó a hacer punto «hace un par de años en los grupos de Julita mertzeria. Era algo que siempre me había gustado, pero no conocía las técnicas. Me apunté, aprendí y después he seguido por mi cuenta», explicó. La de ayer fue la segunda vez que Karmele participaba en la jornada 'Josiz'. «He venido porque esto de las labores es algo bastante solitario y esta iniciativa nos da la oportunidad de salir a la calle y de compartir con otras personas, surge la conversación y aprendes viendo lo que hacen los demás».

Karmele, que estudió Bellas Artes y además realiza abanicos artesanos, compartía uno de los bancos del parque Zelai Arizti con Oier Fernández. Él fue el único chico que participó en la jornada. De hecho, no era la primera vez que lo hacía. «He tomado parte en las tres ediciones», explicaba. «Hay que fomentar estas actividades, ya que es algo que habitualmente se hace de puertas para adentro y aquí tenemos la oportunidad de darle visibilidad. Y más siendo chico y teniendo diecisiete años; es importante que haya gente de diferentes edades».

Otra de las que ayer se acercó al parque Zelai Arizti fue Mila Guijarro. Ella es profesora de costura, «pero también hago punto, bolillos, ganchillo y otras labores», dijo. «La labor que más satisfacción me da es el encaje de bolillos», indicó. Asimismo, destacó que «es una actividad muy buena para las personas que tienen algún problema de depresión porque es una labor que requiere tanta concentración que no te deja pensar en nada más».

Buena respuesta

Nerea Mendizabal, promotora de 'Josiz' se mostró muy «contenta» con la «buena respuesta» que había obtenido su iniciativa. «La valoración es muy positiva. Hemos cumplido con nuestro objetivo de salir a la calle con nuestras labores, de tejer en público y de compartir conocimientos». Asimismo, se mostró «agradecida» porque la jornada se había llevado a cabo «en 'auzolan', cada una se ha encargado de una cosa».