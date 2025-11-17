Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ekaitz Jaunaregi y Gabriel Moreno tras su debut en la velada del sábado.

Zumarraga

«El jurado no estuvo con nosotros, pero el público sí»

No ganaron sus combates de debut, Ekaitz Jaunaregi y Gabriel Moreno, se traen una gran experiencia de Ormaiztegi

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

«El jurado no estuvo con nosotros, pero el público sí». Con esta frase, Ekaitz Jaunaregi resume la gran experiencia vivida en el primer combate ... de boxeo que tanto él, como su compañero de la escuela de Zumarraga Eraztunbox, Gabriel Moreno, se traen de la velada celebrada el pasado sábado en el frontón Zubipe de Ormaiztegi, donde ambos debutaron dentro de la categoría amateur.

