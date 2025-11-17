«El jurado no estuvo con nosotros, pero el público sí». Con esta frase, Ekaitz Jaunaregi resume la gran experiencia vivida en el primer combate ... de boxeo que tanto él, como su compañero de la escuela de Zumarraga Eraztunbox, Gabriel Moreno, se traen de la velada celebrada el pasado sábado en el frontón Zubipe de Ormaiztegi, donde ambos debutaron dentro de la categoría amateur.

Gabriel Moreno fue el primero en saltar al ring para enfrentarse a Alejandro Perlaza, errenteriarra del club Team Látigo con un importante currículum a las espaldas pese a su juventud. «Le tocó un contrincante con mucho trabajo y experiencia en veladas de boxeo, pero Gabriel aguantó los tres rounds, no tiró la toalla en ningún momento y estuvo magnífico», cuenta su entrenador, Aitor Abel. En el último round, el árbitro declaró un 'ko técnico', decisión que se adopta al considerar que un luchador no puede seguir en el combate porque se encuentra en condiciones inferiores a las de su oponente aunque no haya caído a la lona. De esta forma, la victoria fue para el luchador de Team Látigo.

Ekaitz Juanaregi fue el tercero en competir en la velada del sábado, dentro del grupo élite, y lo hizo contra Xabier Aranbarri, procedente de Erandio y componente del club Pura Vida Boxing. «Funcionó de maravilla y plantó mucha batalla», relata Aitor Abel. Al acabar el tercer round, hubo división partida en el jurado y el rival de Ekaitz ganó el combate en el recuento final de puntos. «Estoy seguro de que si el combate hubiera durado un minuto más, Ekaitz hubiera podido ganar», señala el entrenador. Ver la grada llena de compañeros de la escuela, familia y amigos dio un subidón enorme a Gabriel y a Ekaitz. «El apoyo que sintieron fue increíble, el propio promotor de la velada me comentó que había mucha gente nuestra, toda la parte de abajo era de Zumarraga y Urretxu y media grada también», cuenta agradecido Aitor Abel. Era la primera participación de dos de sus alumnos en una velada y hacerlo ha abierto un camino para la escuela de Zumarraga. Ya están recibiendo propuestas para acudir a nuevas citas «Nuestro objetivo era presentarnos como escuela y estamos orgullosos de cómo lo hemos hecho», indica el entrenador.

«Nos sentimos ganadores de muchas cosas. Ekaitz ganó en confianza, respeto, humildad, amigos... Gabriel hizo un trabajo emocional muy potente, sacó mucho de lo que tenía dentro y tal y como le indiqué tras el combate, esa es la gran victoria», reseña Aitor Abel.