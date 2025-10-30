Joseto Ta Alayak, Kraken 270 y Mugan actuarán en el primer 'Gazte Jaialdia' de Zumarraga

Cristina Limia Jueves, 30 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La electrocharanga 'Joseto Ta Alayak' formada por jóvenes locales, el zumarragarra Josu Mendizabal, cuyo nombre artístico es 'Kraken 270', y el grupo donostiarra 'Mugan' componen el cartel del primer 'Gazte Jaialdia' de Zumarraga, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, sábado, a partir de las 19.00 horas, en la cancha de Izazpi, con entrada libre.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento, Iñaki Mendiluce, ha dado a conocer este jueves por la mañana los detalles del nuevo evento junto al propio 'Kraken 270' y el componente de 'Joseto Ta Alayak' Aitor Carrasco. Ha recordado cómo, hace mes y medio, compareció ante los medios, aquella vez en solitario, para animar a los artistas y grupos locales a participar en este primer 'Gazte Jaialdia', nacido en el marco del Plan de Juventud 2024-2027 que fue elaborado a partir de un diagnóstico realizado para identificar los principales retos y necesidades de la juventud de Zumarraga.

Una de las propuestas surgidas en aquel proceso fue, precisamente, la de reforzar la oferta cultural del municipio, promoviendo la implicación activa de las y los jóvenes en su diseño y desarrollo, siendo el presente festival la primera iniciativa. «Como respuesta a esta demanda, y con el impulso de la recién creada Asamblea de Jóvenes de Zumarraga, nace 'Gazte Jaialdia', un festival musical que tiene como objetivo dar visibilidad al talento joven, fomentar su participación y enriquecer la programación cultural de otoño con propuestas frescas, diversas e inclusivas», ha indicado Iñaki Mendiluce.

El festival del 8 de noviembre dará comienzo con una pequeña kalejira de 'Joseto Ta Alayak' por los barrios altos, a las 19.00 horas, empezando por Antonino Oraa. Llegarán a la plaza de los Leturias y de allí se dirigirán a la cubierta de Izazpi, donde darán comienzo a su concierto, de hora y media de duración. A las 20.30 horas, tomará el relevo 'Kraken 270', que anteriormente ya participó en uno de los conciertos del 'Gipuzkoan Gazte Tour' organizado por la Diputación en Zumarraga. De 22.00 a 23.00 horas, tocará 'Mugan', que este jueves no ha podido acudir a la presentación.

Aitor Carrasco ha recordado que 'Joseto Ta Alayak' se formó en el año 2017. «Nuestra cuadrilla participa en el desfile de la Euskal Jaia de Urretxu y aquel año realizamos una carroza sobre la música y el pueblo, éramos unos cuantos los músicos dentro de la cuadrilla y aquel día nos dedicamos a poner ambiente en el desfile, después, nos quedamos tocando por las calles y, tras esa primera actuación, el grupo fue tomando forma, entraron varios componentes más y en 2019 ofrecimos nuestro primer concierto. Con la pandemia hicimos un parón y cuando pasó, el grupo se consolidó, de momento hemos dado unos 40 conciertos por todo Euskal Herria, en el caso de Urretxu y Zumarraga hemos participado en las fiestas de las Estaciones, las fiestas de Eitza, la Korrika, en las txosnaz de las fiestas de Santa Anastasia... Actualmente somos diez en el grupo», ha explicado Aitor, que también tiene un podcast de contenidos y entrevistas musicales con Iñaki Beruete llamado 'A tres bandas'.

En el caso de 'Kraken 270', el próximo 8 de noviembre actuará junto a dos compañeros, '14thereal' y 'Djota Kensey'. «Empecé a hacer canciones en 2020, en plena cuarentena por la pandemia, como vía de escape, las grababa con el móvil en casa y, a raíz de los temas que empecé a subir a Instagram, otros artistas del pueblo empezaron a fijarse en mí y me tendieron la mano desde el principio, me empezaron a llevar a los estudios de grabación y comencé a colaborar con ellos, ahí es cuando empezó mi carrera musical», ha explicado el joven zumarragarra, que cuenta con su propio canal de YouTube, donde el primer tema que colgó fue 'Visiones'. Desde 2021, ha ido subiendo más canciones, siendo la de mayor número de visualizaciones 'Agua'. Junto a sus compañeros, viene ofreciendo conciertos por todo Gipuzkoa. «Este domingo, 2 de noviembre, sacaré un tema nuevo con '14thereal' llamado 'Altraste'», ha anunciado Josu Mendizabal. Ha comentado que su experiencia con 'Gipuzkoan Gazte Tour' fue muy buena. «Esperemos que a la gente le guste el concierto del próximo 8 de noviembre tanto como el de aquella vez», ha deseado y ha dado las gracias al Ayuntamiento de Zumarraga por la oportunidad de participar en este nuevo festival.

Iñaki Mendiluce ha añadido que el tercer invitado, 'Mugan', es un grupo de estilo pop rock procedente de Donostia, que ha publicado dos discos e interpretará las canciones de ambos, pero especialmente, las de su último trabajo, 'Aurrera Ez Den Alde Batera'.

«Os esperamos a todos el próximo 8 de noviembre en Izazpi para disfrutar de este primer 'Gazte Jaialdia' de Zumarraga», ha terminando señalando.