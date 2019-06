«Nos hace mucha ilusión vestir a los hijos de nuestros niños» Baby. Karmele Azkarate en el interior de la tienda que celebra su cincuenta aniversario. / M. F. La tienda de moda infantil y puericultura Baby ha cumplido medio siglo | Lo celebrará esta tarde con una fiesta en la que habrá pintacaras, juegos, photocall, palomitas, descuentos y sorteos MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 21 junio 2019, 00:11

En Baby están de celebración. La tienda de moda infantil y puericultura de la calle Piedad ha cumplido medio siglo. «Nos hace mucha ilusión vestir a los hijos de nuestros niños», afirma Karmele Azkarate, su responsable. «Estamos muy agradecidos de que zumarragarras y urretxuarras nos hayan apoyado durante tantos años y esperamos que lo sigan haciendo», añade. Asimismo, les invita a participar en la fiesta que han organizado para esta tarde, a partir de las 17.00 horas, en la que habrá pintacaras, juegos, photocall, palomitas, descuentos y sorteos.

Baby se inauguró «a finales de 1968. En realidad cumplimos cincuenta el año pasado, pero nos pilló de obras y decidimos posponer la celebración». La tienda la abrió la suegra de Karmele, Vicenta González de Audikana. «En aquellos años no había tiendas de ropa infantil en Zumarraga. Era una época en la que había trabajo, la economía estaba bien y llegó el baby-boom. Me imagino que todo eso influyó para que la ama se animara a abrir la tienda», indica su hijo, Enrique Mendiola, marido de Karmele.

Ropa y zapatos

El establecimiento contaba y cuenta «con dos plantas, en la de arriba se vendía la ropa y en la de abajo, zapatos. Así funcionó durante cuatro o cinco años. Después, la clientela empezó a pedir cochecitos y se introdujo la puericultura. Eso que entonces solo se vendían coches, cunas y poco más. No como ahora que hay muchas cosas», continúa.

De cómo han cambiando las ventas y la moda infantil da fe Karmele, que lleva casi cuarenta años atendiendo a la clientela. «La moda ha cambiado mucho. Cuando empecé todo era mucho más clásico, azulito, rosita y poco más. Ahora la ropa baraja una amplia gama de colores y todo es más sport y más cañero. En bebé el gris está super de moda y para el invierno que viene se incorporarán nuevos colores como el mostaza o el caldera, aunque también se mantendrán los clásicos», explica.

En Baby se han ido adaptando a los nuevos tiempos. «Hemos llegado a tener tallas hasta los 18 años, pero poco a poco hemos ido reduciendo la edad y actualmente nos hemos especializado en bebé y hasta la talla 4. Los niños más mayorcitos no quieren ir vestidos como su hermano pequeño, quieren diferenciación. Además, es cierto que cuando el niño es pequeño la gente tiene ilusión de gastar un poco más y no tenemos tanta competencia en esas tallas».

Segunda mano

Y es que en este pequeño comercio han acusado la proliferación de «grandes cadenas», así como las compras «por internet» y «la reutilización». Según explican actualmente es muy habitual que tanto la ropa como los coches pasen de unas manos a otras, incluso en venta de segunda mano. «La gente quiere coches de marca y si no los pueden comprar nuevos los compran de segunda mano a mitad de precio. De otro lado, si quien ha comprado el coche solo va a tener un hijo, cuando ya no le hace falta lo pone a la venta a través de las redes sociales y se deshace de él».

También han notado «el descenso de la natalidad, que es bestial», y «la forma de comprar. Antes venían familias enteras al comienzo de cada temporada, compraban cuando necesitaban. Ahora también es así en algunos casos, pero las compras forman parte del ocio, sales y picoteas», apunta Karmele. Frente a todo eso en Baby ofrecen «proximidad con el cliente, todo tipo de facilidades y asesoramiento».

En lo que no escatiman los padres es en la seguridad de los niños. «Es una cuestión muy importante llevar a los niños seguros en los coches». De ahí la amplia gama de sillas de seguridad que ofrecen en la tienda. Y no solo sillas. Entre las novedades que tienen a la venta está «un sensor que se coloca en la silla y te indica la temperatura del habitáculo y del niño, si no está bien atado e incluso te avisa si te lo dejas dentro del coche». Sí que han cambiado las cosas, sí.