Iban Azarola, campeón de España de duatlón en categoría 20-24 años
Martes, 13 abril 2021

Iban Azarola se ha proclamado campeón de España de Duatlón en la categoría 20-24 años, en la prueba disputada el domingo en la localidad asturiana de Avilés. Asimismo, el zumarragarra ha quedado segundo en la clasificación general de la citada competición. El joven de 22 años se encuentra «muy contento» con su logro, el más importante de su carrera deportiva.

El del domingo ha sido el primer Campeonato de España en el que ha participado Azarola, que forma parte del equipo Lea La Blanca de Vitoria. «Era la primera vez. Participamos ocho o nueve corredores del equipo». El zumarragarra afrontó la prueba «con confianza. Veía que llegaba en buen estado de forma física, pero también con incertidumbre, ya que no sabía qué me iba a encontrar y cómo estaban el resto de participantes, cuál era su nivel».

La prueba consistió en tres segmentos: 5 km de carrera a pie; 20 km en bicicleta y otros 5km corriendo. Azarola empleó 1h1:50', solo dos segundos más que el primer clasificado en la general. «Debido al coronavirus la competición se celebró en formato contrarreloj. Cada corredor salía cada diez segundos, por lo que hacíamos la prueba solos». Para él, que no se considera «un gran ciclista». esta forma de participar supone un hándicap, ya que «yendo en grupo hay momentos en los que puedes 'descansar' ya que vas a rueda de otro, pero de esta forma la ventaja es para el que es un gran ciclista y está acostumbrado a pedalear solo».

No obstante, el domingo el joven deportista se sintió «bien, desde la primera zancada. Me vi con fuerzas y con la sensación de ir rápido. En el sector ciclista, pese a ser mi punto más débil, también me encontré bastante bien. Y en el último sector, estás ya exhausto y solo quieres llegar a meta lo antes posible, así que ya no sabes ni cómo te encuentras».

A por la élite

A Azarola ganar el duatlón le ha permitido «ver que el trabajo realizado da sus frutos y, de cara al año que viene, voy a tratar de dar el salto a la categoría élite». Esa categoría es «en la que participa lo mejor de España, es el nivel más alto. Están, por ejemplo, Emilio Martín, que ha sido dos veces campeón del mundo y Urko Herrán, miembro de mi equipo, que el año pasado fue campeón de España. Aunque esté muy lejos de su nivel, solo estar junto a ellos en la sálida me llenaría de orgullo».

Iban Azarola reside actualmente en Gasteiz, ciudad en la que estudia IVEF y donde entrena. La prueba del pasado fin de semana ha sido la primer que se ha organizado esta temporada. «Hasta ahora no hemos podido competir. La anterior carrera la hice en marzo del año pasado, justo antes del confinamiento».

Y es que la situación sanitaria que atravesamos también ha afectado a quienes practican duatlón y triatlón. «Durante el confinamiento solo pude hacer rodillo y poco más, algún ejercicio de fuerza con mi propio peso... Después del confinamiento fue como volver a empezar de cero. Para cuando quisimos volver a entrenar con normalidad fue septiembre, pero hasta ahora no ha habido competición».

Normalmente, «la temporada va desde finales de febrero hasta prácticamente octubre, con un parón en julio-agosto. Este año hemos empezado en abril. Algunas de las pruebas que ya tenían que haberse celebrado se han dejado directamente para el año que viene y otras se han pasado a octubre», indica Azarola.

El zumarragarra explica que «si todo va bien, a mediados de mayo se celebrará el Triatlón de Hondarribi». Esta prueba incorpora una tercera disciplina, la natación, la favorita de Azarola. «Me gusta la natación, en cambio me cuesta empezar a correr, aunque sea mi sector más fuerte», indica.

El deportista entrena «unas veinte horas a la semana. De lunes a viernes con el entrenador y los fines de semana normalmente nos juntamos los del equipo para entrenar por nuestra cuenta».

Iban Azarola quiere destacar que el Campeonato de Duatlón de España «lo hemos ganado entre todos. Agradezco al entrenador y a los miembros del equipo y también a los de casa, que sufren más que yo cuando estoy corriendo».