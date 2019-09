«Me gusta pintar del natural, el resultado es mucho más fresco» Exposición. Elixabet Mendia junto a una de las obras que se pueden ver en la casa de cultura. / M.F. «Llevo cuatro años aprendiendo a pintar acuarela, una técnica muy difícil porque no es corregible», dice la pintora zumarragarra MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:32

«Me gusta pintar del natural, el resultado es mucho más fresco y te despeja la cabeza completamente», afirma Elixabet Mendia. Y así, al aire libre, es como ha pintado buena parte de la treintena de cuadros que la zumarragarra expone desde el jueves en la casa de cultura Zelai Arizti. La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 15.

La acurela es el denominador común de las obras expuestas. «Llevo cuatro años aprendiendo a pintar acuarela en el grupo Arrasate margo taldea. Técnicamente es de las más difíciles porque no es corregible, si está mal está mal. El resto de las técnicas se pueden corregir, pero con la acuarela, como el agua corre, no la puedes controlar. El profesor suele decir que en la acuarela el 40% no es controlable», sostiene Mendia.

Quienes se pasen por la sala de exposiciones de la casa de cultura se encontrarán con muchos paisajes conocidos: la playa de Itzurun de Zumaia, Hendaia, Hondarribia, San Vicente de la Barquera (Cantabria), Colunga (Asturias), Etxalar,... e incluso Zumarraga y Urretxu. De estos municipios, «he elegido dos casas viejas queriendo, porque ya no quedan muchas...». De este modo, se reconoce facilmente el edificio de Ipeñarrieta, uno de Urretxu y otro de Kalebarren en Zumarraga. También hay un par de vistas del bidegorri. «Del bidegorri he hecho como cinco cuadros, pero no me gustaba el resultado. El color rosa de los árboles se me resistía, me quedaban muy ñoños...».

Mendia también explica que «los temas son muy marineros porque son de los dos últimos veranos. A mí me gusta mucho pintar y en verano es cuando más tiempo tengo para hacerlo. A mi marido lo que le gusta es andar en bici, así que solemos planear las vacaciones pensando en un lugar en el que él pueda andar en bici y yo, salir con mi caballete a pintar».

Desde los once años

La pintora ha introducido una figura humana en varios de los paisajes. «Llevo tres años participando en el cursillo con modelo al natural organizado por Josu Maroto en Urretxu. Ahora tengo cierta seguridad y me he atrevido. La figura humana tiene que tener movimiento, de lo contrario queda como una estatua».

Mendia se introdujo en el mundo de la pintura «a los once años. Estuve ocho años con Félix Vaqueriza, después, con el pintor donostiarra Julián Ugarte, pero nunca he dejado de formarme. No sabría decir cuál es mi técnica favorita, por ejemplo, un bosque en otoño para mí es más bonito al óleo, pero para el mar me gusta la acuarela. A mí lo que me gusta es pintar. Ahora quiero aprender a pintar con acrílico, a hacer grabado... Tengo una lista enorme de cosas». Los cuadros expuestos en la casa de cultura están a la venta.