Zumarraga'Ai, gure juaneteak' antzezlana eskainiko du Tartean teatroa konpainiak Zelai Ariztin
Hitzak eta musikak osaturiko «ikuskizun hibridoa» irailaren 5ean taularatuko dute eta sarrerak dagoeneko eskuratu daitezke
A. URBIETA
zumarraga.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:58
Zumarraga eta Urretxuko udalek antolatuta, antzerkiarekin hitzordua izango da Zelai Arizti aretoan abuztuko oporren buletan. Izan ere, Tartean teatro konpainiak 'Ai, gure juaneteak' lana eskainiko du, «Laboaren kantak gaur egungo gizabere baten begiradatik», antolatzaileek azaltzen duten moduan.
'Ai, gure juaneteak' ikuskari eszeniko hibridoa da. Hitzak eta musikak osaturikoa. Taula gainean aktore-musikari bat eta bi musikari-aktore egongo dira. Hitzaren eremua musikariena da. Baina musikariak ere ikuskizunaren parte dira, eta honenbestez, aktoreak.
Testua, Laboaren zenbait kantaren letren berrinterpretazio erabatekoa da, gaur egungo neure ikuspuntutik. 'Hegazti errariak', 'Izarren hautsa', 'Bedeinkatua', 'Negu Hurbila', 'Lili bat', 'Oi Pello Pello', 'Haika Mutil', 'Baga biga higa', 'Ihes betea'...
«Laboaren kantak gaur egungo gizabere baten begiradatik»; halaxe aurkezten dute obra
«Hamarkadak pasa dira kanta horiek konposatu zirenetik eta ez dute galdu orduko indarra eta zirrara. Eta horrexegatik, gure ondare emozionalaren ezinbesteko zatia direlako, izan dut kantok berregituratzeko, berkodifikatzeko ausardia. Gureak direlako. Nireak direlako», diote Tartean Teatrokoek.
«Jatorrizko bertsioaren zati laburrak kantatuko ditugu tarteka, baina batez ere, kanta bakoitzaren ikuspuntu berriak eskeiniko ditugu. Hitzaren eta musikaren ikuspuntu berriak. Hitzek Laboaren kanten letrak (Artze, Lete, Sarrionandiarenak...) izango dute abiapuntu, baina bide berrietatik garatuko dira, desegituratze eta desitxuratze erradikalarekin. Musika ere abiatuko da Laboaren kanten melodietatik, baina hitzak bezala, berezko bide berriak jorratuko ditu».
Aurreratu dutenez, eszenaratzea minimalista izango da, protagonistei, hitzari eta musikari, garrantzirik handiena emateko. «Zumetaren iruditeri estetikoa baliatuko dugu eszenografiarako, eta garai hartako agerraldi eszenikoen aurkikuntza estetiko eta eszeniko batzuk ('Baga Biga Higa Sentikaria', esatebaterako) berrerabiliko ditugu».
Antzezlana irailaren 5ean eskainiko dute Zelai Ariztin, 20:15ean hasita eta sarrerak dagoeneko eskuratu daitekez, 10 eurotan.
