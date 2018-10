«Es muy guay actuar en casa» En el Zelai Arizti. Manuel Schunter y Josune Goenaga en el patio de butacas del cine. / M.F. Josune Goenaga protagonizará mañana el espectáculo 'Al dente' en el Zelai Arizti | La actriz zumarragarra forma con su pareja, el alemán Manuel Schunter, el dúo Sally & Pirelly MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:20

El dúo Sally & Pirelly protagonizará mañana viernes, a las 22.30 horas, el espectáculo 'Al dente' en el Zelai Arizti aretoa. La zumarragarra Josune Goenaga es Sally y su pareja, el alemán Manuel Schunter, Pirelly. Ambos acaban de llegar de Alemania, país en el que residen, para la representación. «Es muy guay actuar en casa. Mi sueño era trabajar internacionalmente. Viajo mucho, trabajo mucho, veo muchas cosas diferentes... pero siempre trabajo para gente que no conozco. Actuar aquí me hace mucha ilusión, es una descarga de adrenalina», explica la actriz.

Quienes mañana se acerquen al Zelai Arizti aretoa disfrutarán de «una hora de varieté, circo-teatro». Sally y Pirelly son «dos personajes muy vivos», a los que les suceden «muchas cosas. Están 'al dente', ni demasiado hechos, ni poco. Parece que no puedan estar juntos, pero tampoco separados. Son como la sal y la pimienta».

'Al dente' no es una obra teatral clásica. «Hacemos varios números» que transcurren en «un mundo no muy real, de fantasía, clownesco, en el que todo es posible. En los números metemos diferentes disciplinas como acrobacias, malabares con platos, cuchillos... Es un espectáculo con mucha acción, muy vivo. Vamos a pasar un buen rato».

Que el idioma no sea barrera

Para Josune también es especial «trabajar en euskera. Normalmente lo hago en castellano o alemán». Si bien, «en este caso el idioma no es muy importante porque es un espectáculo muy visual y corporal. Si me tengo que definir diría que soy actriz física y nunca importa tanto lo que digo, no quiero que el idioma sea una barrera».

Josune Goenaga (1984) formó parte del taller de teatro Karmakros desde 1999 hasta 2002. Su deseo de ser actriz le llevó a Madrid, donde estudió arte dramático en el Laboratorio de Teatro William Layton. Posteriormente, continuó su formación en distintos cursos impartidos por Julieta Serrano, Assumpta Serna, Denise Perdikidis y Cristina Rota, entre otros. En 2005 se fue a Sevilla y fue allí donde descubrió el clown. «Tras indagar en distintos ámbitos me fui dirigiendo hacia la comedia. Hice cursos por toda España y en París estudié clown durante dos años. Allí conocí a Manuel. Ahora vamos de aquí para allá, pero nunca nos ha faltado el trabajo».

La cultura, valorada

La pareja está afincada en Munich. «Trabajamos mucho en Alemania y en Suiza. Allí hay muchos circos y muchas oportunidades. La cultura está muy valorada», afirma.

Sally &Pirelly han participado recientemente en una ópera y en varios festivales. Además, las próximas navidades estarán en «Zurich, en uno de los circos más grandes de Europa. Es un espectáculo en el que hacemos algunos números y también codirigimos». Asimismo, de cara al año que vienen, tienen otro proyecto «más teatral» en Berna. «Es un espectáculo en una cantera, al aire libre... Es un proyecto grande».