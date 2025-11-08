Una gran foto para reflejar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres

Se acerca el 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres' y junto al mismo, multitud de actividades, a las que ... este año se suma una gran foto colectiva en Zumarraga. «La declaración institucional que próximamente se llevará al Pleno para su aprobación hace en esta ocasión una alusión muy especial y directa a la comunidad y a su fortaleza para la prevención y acompañamiento frente a la violencia contra las mujeres y siguiendo su estela, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha una iniciativa que visualice esa fuerza local», enuncian desde el consistorio.

Newsletter

Consistirá en la realización de una foto colectiva, el viernes de la próxima semana, 14 de noviembre, a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi, en la que invitan a participar a la ciudadanía en general, bien como grupo organizado, asociación, entidad o simplemente vecina o vecino de la localidad.

«Con esta fotografía queremos reflejar la comunidad local que contribuye, de diferentes maneras, a la prevención de la violencia machista contra las mujeres», trasladan.

«Tal y como se recoge en la declaración de Eudel que se llevará al Pleno, la comunidad nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso, la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tenga cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla, pueden alertar de forma temprana, cuando se está dando una situación de violencia», señalan.

«Afortunadamente en Zumarraga contamos con numerosos espacios en los que la comunidad se hace presente, formales e informales, organizados y de carácter menos reglado, con diferentes sensibilidades, público y realidades. Es por ello que esta iniciativa busca visibilizar esa fortaleza local mediante una imagen de las diferentes comunidades que forman nuestro municipio y sus gentes», indican.

«Las personas y grupos que se acerquen a esta cita quedarán reflejados en esta imagen llena de simbolismo, pero repleta de contenido, que será la marca local para plasmar el compromiso de instituciones, grupos y ciudadanía en general ante esta lacra», anuncian.