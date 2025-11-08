Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plaza Euskadi será el marco de la simbólica imagen de la fortaleza de la comunidad. UDALA

Zumarraga

Una gran foto para reflejar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres

El Ayuntamiento llama a la ciudadanía a formar parte de la imagen, que se tomará el próximo viernes, a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Se acerca el 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres' y junto al mismo, multitud de actividades, a las que ... este año se suma una gran foto colectiva en Zumarraga. «La declaración institucional que próximamente se llevará al Pleno para su aprobación hace en esta ocasión una alusión muy especial y directa a la comunidad y a su fortaleza para la prevención y acompañamiento frente a la violencia contra las mujeres y siguiendo su estela, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha una iniciativa que visualice esa fuerza local», enuncian desde el consistorio.

