Gorka Hermosa da nombre a una academia de música siciliana

Acordeonista. Gorka Hermosa, durante su actuación en el barrio Etxeberri con Hezurbeltzak. / IÑAKI Acaba de abrirse en Nicosia dirigida por Nicola Emanuele Maggio «Cuando me escribieron pidiendo permiso para ponerle mi nombre me pareció una broma de cámara oculta», dice el acordeonista MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:55

«Cuando me escribieron pidiendo permiso para ponerle mi nombre me pareció una broma de cámara oculta», afirma Gorka Hermosa. Pero, es cierto, acaba de abrirse en la ciudad siciliana de Nicosia(Italia) la Accademia de Musica Hermosa, dirigida por Nicola Emanuele Maggio.

«Yo no he estado nunca en Sicilia... Hace un par de años estuve cerca de allí, en Reggio Calabria, dando un concierto y unas masterclasses y como alumno estuvo el que hoy es director de la escuela, Nicola Emanuele Maggio, que además tiene un trío con el que sé que han grabado composiciones mías. Alguna vez me ha escrito... pero realmente fue un sorpresón cuando me escribió para pedirme permiso para utilizar mi nombre», explica el músico.

Para Gorka Hermosa la noticia ha supuesto además «de toda una sorpresa, una ilusión y una comprobación de que tanto trabajo de tantos años en torno a la música va en la buena dirección. No cabe duda de que te da fuerza para seguir adelante», asegura.

Cuarteto Hermosa

Este no es el único reconocimiento que ha recibido Hermosa desde Italia. En el país existe también el Cuarteto Hermosa, fundado por el premiado acordeonista Lorenzo Albanese, galardonado recientemente con el prestigioso premio 'Amadeus'.

De otro lado, el acordeonista local también recibe buenas noticias desde el otro lado del charco. Hace unas semanas la revista neoyorquina especializada en acordeón 'Accordion Stars', hizo una macroencuesta preguntando por el acordeonista más «querido». Se recibieron más de 27.000 votos de 126 países diferentes (ningún voto desde España) y Hermosa fue el sexto acordeonista más votado del mundo, justamente detrás de Richard Galliano, su ídolo.

La revista neoyorquina preguntaba «¿Por qué nos encanta Gorka Hermosa?». La respuesta fue que «además de su asombrosa creatividad y fama mundial», Gorka Hermosa, el compositor contemporáneo para acordeón más interpretado del mundo, es «realista y divertido». «Combina el desafiante sentido del humor, saber vivir la vida y el carisma y obtendrás a Gorka Hermosa», dijeron.

Este verano su música sinfónica ha sido interpretada en Hungría, Estonia y Polonia. Además, ha dado quince conciertos en Chequia, Bizkaia, Gipuzkoa, Valladolid, Palencia y La Rioja.

Asimismo, este otoño presentará su nuevo CD 'Atlantia Ë Ria' junto al guitarrista flamenco José Luis Montón y la cantante guineana Piruchi Apo, que «presentaré en diversos lugares de Euskadi». También continuará con sus otros proyectos con los grupos Hezurbeltzak, Malandro Club, ELE... por Francia, Euskadi y Cantabria.

Hermosa tampoco deja de lado su faceta como compositor. «Acabo de terminar un encargo de una pieza titulada 'The forbidden City', que será estrenada en China este mes de octubre».