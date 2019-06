La 'Gilda exótica' del Batzoki ha sido elegida mejor pintxo del concurso Mejor pintxo. Ivanka Sevdina muestra la 'Gilda exótica' del Batzoki. / M.F. El galardón al más original ha correspondido al 'Risotto del mar' del Monterrey | La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 30 en el marco de las fiestas de Santa Isabel MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 20 junio 2019, 00:09

La 'Gilda exótica' del Batzoki ha sido elegida mejor pintxo de la decimoctava edición del concurso celebrado a tal efecto en once bares de Zumarraga, el pasado fin de semana. El galardón al bocado más original ha correspondido al 'Risotto del mar' del Monterrey. Así lo ha decidido el jurado integrado por los cocineros Juanma Hurtado, Bixen Egiguren y Josu Landa. La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 30, en el Ayuntamiento, en el marco de las fiestas de Santa Isabel.

La 'Gilda exótica' del Batzoki es «una anchoa marinada en maracuyá y sidra natural, rellena de aguacate en tempura. Se presenta sobre una tosta de mango y va aliñada con vinagreta de guindilla y sal de la espina de la anchoa. Como decoración lleva un pincel de salmorejo y flores comestibles», explica Ivanka Sevdina, su creadora.

«Tenía claro que iba a utilizar producto de temporada y me decanté por la anchoa como producto protagonista. Después, dándole un par de vueltas a la cabeza, surgió el resto. También pensé que en verano a la gente le agrada algo fresco y diferente», añade la cocinera.

Cabe destacar que este concurso es el segundo en el que participa Ivanka y el segundo en el que se lleva el premio al mejor pintxo. «Estoy muy agradecida porque han valorado el trabajo, que tiene mucho». La tosta de mango «necesita seis horas al horno para deshidratar y después hay que freirla. Cada espina de anchoa está pasada por harina de garbanzo, después se fríe y luego se machaca para hacer una sal. La tempura de aguacate también necesita sus ocho horas de reposo en el frigorífico. Las anchoas estuvieron primero en agua con hielo, después dos horas con sal y por último seis horas en la marinada», explica.

En el Batzoki emplearon «veinte kilos de anchoas. Dimos novecientos pintxos. Solo el viernes por la tarde sacamos 380 en dos horas. Lo cierto es que estoy muy feliz, ha merecido la pena tanto trabajo y tantos nervios», asegura Ivanka.

Además de buscar un pintxo original y sabroso, la cocinera quiso que fuera «apto para celíacos. Por eso utilicé harina de garbanzos para las espinas. Quería que el pintxo fuese apto para todo el mundo».

Ivanka también cuidó con mimo la presentación. «Compramos platos para la ocasión y todos los pintxos fueron emplatados al momento. Estuvimos siete personas dedicadas a ello. Quería que todo estuviese perfecto. Ahora mismo la cocina es mi vida, me encanta», asegura.

Espelta inglesa

En el Monterrey tenían claro el pintxo que iban a preparar, pero con lo que no contaban era con tener dificultades para hacerse con el ingrediente principal. «Queríamos hacer un risotto con espelta en lugar de arroz, por darle un toque de originalidad y porque es un cereal que igual mucha gente no conoce. Queríamos una marca concreta, que es inglesa y nos gusta porque es perlada, pero que no hemos sido capaces de encontrar aquí. Finalmente tuvimos que escribir a la casa y nos la enviaron. No hemos tenido tiempo de hacer pruebas porque la recibimos poco antes del concurso», explica Verónica Camarón.

El 'Risotto del mar' es «en realidad un falso risotto porque lleva espelta en grano, con algas y chipirón, cubierto con gulas rebozadas. Como acompañamiento llevaba pan de espelta, también hecho por nosotros, alioli de placton marino y un toque de color con mostaza de dijon al cassis».

En el Monterrey sirvieron «unos setecientos pintxos entre los dos días, ha sido de los años que más gente ha andado. El viernes para las nueve y pico se nos terminaron, lo que no nos había pasado nunca», indica Verónica.

Y sabe de lo que habla, no en vano el Monterrey es habitual del concurso de pintxos y no le va nada mal. Ha obtenido siete premios, en cinco ocasiones se ha llevado el galardón al mejor pintxo y otras dos el del más original.