«La gente quiere ver cosas nuevas» Aizkolari. Xabier Zaldua durante una exhibición en la plaza de Euskadi. / IÑAKI Xabier Zaldua es promotor y uno de los seis participantes del campeonato de pentatlón | Después de 28 años de ausencia se celebrará el sábado, a las diez de la noche, en la plaza de toros de Azpeitia MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:27

«La gente quiere ver cosas nuevas», afirma Xabier Zaldua. El aizkolari zumarragarra se refiere al deporte rural y concretamente al campeonato de pentatlón que se celebrará el sábado, día 29, a las diez de la noche, en la plaza de toros de Azpeitia. El zumarragarra es junto a Arria V promotor del evento que se recupera después de 28 años de ausencia. «Se va a hacer de noche para atraer a nuevo público y también a la gente joven», indica.

Finalmente serán seis los participantes. Además de Arria V y Zaldua estarán Arria VI (sobrino del primero), Jon Gisasola, Aratz Mugerza y Luis Mari Txapartegi. El trabajo a realizar consiste en levantar la piedra redonda de 100 kilos 25 veces; arrastrar la piedra de 400 kilos dos plazas; cortar tres kanaerdikos; completar seis plazas con una txinga de 50 kilos en cada mano y completar 3 km corriendo (treinta vueltas a la plaza).

«Muy ilusionado»

Zaldua afronta la prueba «muy ilusionado y creo que físicamente, muy bien. Teniendo en cuenta los últimos entrenamientos estoy bien». Gurrutxazpi explica que «siendo aizkolari y de poco peso (80-84 kilos), en lo que más me he esmerado es en el trabajo de la piedra, la bola de 100 kilos. Es a lo que menos estamos acostumbrados los aizkolaris». De este modo, «he estado entrenado tres días a la semana con la bola y de ahí, a la de 400 kilos».

Estos entrenamientos comenzaron «hace cuatro meses, cuando se fijó la fecha del pentatlón. Aunque parezca mucho, no lo es; no es tiempo para una prueba de estas características», sostiene. «Cuando se celebró en los años ochenta, de la primera edición a la última hubo mucha diferencia en las marcas, en cuatro años mejoraron muchísimo porque la gente le cogió el truco. Ahora, en cuatro meses, va a ser un milagro que esto haya salido adelante».

Para Zaldua, el sábado la clave va a estar «en correr. Hay que tener en cuanta que después de salir de las piedras tampoco se puede pretender cortar los troncos como corta un aizkolari, es más complicado. Creo que nos lo jugaremos en la última prueba. Todos somos aizkolares, menos Jon Gisasola que es harrijasotzaile, por lo que creo que dependerá mucho de a quién le dé más paliza la piedra».

El de Zumarraga cree que quien más posibilidades tiene de hacerse con la victoria es «Arria V, viendo los trabajos mixtos que ha hecho los últimos años».

Subir de nuevo a primera

Además del del sábado Xabier Zaldua tiene otro reto por delante. Hace un par de semanas participó en la eliminatoria del Campeonato de Euskadi de aizkolaris de primera y no logró clasificarse, por lo que ha vuelto a segunda. «Los nervios me jugaron una mala pasada», justifica. No obstante, «el año que viene lo volveré a intentar, mi principal objetivo va a ser subir de nuevo a primera. Hay que analizar lo que hice mal, corregirlo y volver a intentarlo», explica.

Asimismo, Gurrutxazpi es uno de los concursantes del programa Gailurra Xtreme, que actualmente emite ETB1. El zumarragarra admite que ha sido «una experiencia bonita, pero muy dura», aunque no desvela nada más.