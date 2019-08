«Hay gente que ha leído el libro que me pide una segunda parte» Escritor. Rodrigo Ruiz, con un ejemplar de su novela 'Réquiem al cielo' en las manos. / M.F. Rodrigo Ruiz acaba de publicar su primera novela 'Réquiem al cielo' «Siempre he sido una persona con mucha imaginación y desde hace un tiempo tenía un boceto de esta historia rondando por mi cabeza», dice el zumarragarra MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 24 agosto 2019, 00:11

«Siempre he sido una persona con mucha imaginación y desde hace un tiempo tenía un boceto de esta novela rondando por mi cabeza», afirma Rodrigo Ruiz Sánchez. «El tema está en que no me decidía a dar el paso de ponerme a escribirla. En parte me daba bastante respeto, nunca había hecho algo similar, y tampoco sabía si iba a ser capaz de dar forma adecuadamente a esa historia por escrito sin que perdiese su esencia», continúa.

Finalmente, a principios de este año, el zumarragarra decidió poner negro sobre blanco lo que bullía en su cabeza. El resultado no es otro que 'Réquiem al cielo', una novela «que se podría catalogar de suspense e intriga» que la editorial Autografía publicó el pasado mes de julio. «Hay gente que se ha leído el libro y ya me pide una segunda parte, pero de momento tengo la cabeza en blanco y a corto plazo no me planteo escribir otra. Más adelante, ya se verá», indica.

Destino marcado

'Réquiem al cielo' relata la historia de Josune «una joven llena de vida, que con ayuda de sus padres, decide abrir su propio negocio en Irurtzun, su localidad natal. Su insulsa vida da un tremendo vuelco cuando Paco, un joven que oposita a guardia civil, se cruza en su camino. Ella, hija de parlamentario independentista, se enamora perdidamente de él, lo cual acarreará una cascada de situaciones y acontecimientos fuera de lo común. ¿Será bien avenida su relación en un ambiente lleno de crispación? Muchas veces nada es lo que parece. Al fin y al cabo, todos tenemos un destino marcado...».

La novela se desarrolla «en el valle de Arakil, zona que reconozco no conocer demasiado. Había que situar la historia y en aquel momento me pareció la zona mas indicada. Excepto los nombres de las localidades, todo lo demás, es decir nombres de empresas, negocios, parajes y demás, la mayoría son inventados», sostiene el escritor.

De noche

Rodrigo Ruiz explica cómo escribió el relato. «Sandra, mi mujer, trabaja de gerocultora y siempre en el turno de noche, entonces cuando ella iba a trabajar, yo acostaba a las niñas, y aprovechaba todos los días un ratito para escribir. Ahí ya entraba en juego la inspiración, había días que no me salían ni tres líneas y en cambio había otros días en lo que todo iba rodado, como por arte de magia».

Cuando ya tuvo dos capítulos «se lo enseñé a mi mujer para conocer su opinión ya que, como lectora asidua, me parecía vital. Cual fue mi sorpresa cuando la vi muy interesada en seguir leyendo la novela mientras yo iba cerrando capítulos. Aquello me animó mucho a continuar. Y era gracioso porque continuamente me preguntaba, '¿y qué va a pasar con este personaje?', y '¿eso otro como termina?'. Obviamente yo me negaba a contestar, veía que le iba gustando y no quería hacerle un 'spoiler'...», bromea.

Una vez terminada la novela, «me quedé en blanco y opté por dejarla guardada como recuerdo, o para que quizás algún día mis hijas se animaran a leerla». Pero después de unos días y «animado» por su mujer, se decidió a enviarla a un par de editoriales, «pese a que había leído en foros que era complicado que te publiquen y máxime siendo la primera novela. Aún así la envié a dos que me parecieron interesantes. Cual fue mi sorpresa, cuando a las pocas semanas, ambas mostraron interés. Al final me decanté por Editorial Autografía, que fue la que primero se puso en contacto conmigo», explica.

'Réquiem al cielo' es «mi primera obra, y a la gente que lo ha leído por ahora parece que le va gustando. Son 222 páginas, pero de una lectura muy sencilla. Si al menos sirve para hacer pasar un rato agradable a quien lo lea, ya me doy por satisfecho», explica Ruiz. «Todo surgió a principios de año, como un mero pasatiempo, y me llevo simplemente la satisfacción de ver que va gustando a quien lo lee. No hay ningún ánimo lucrativo en ello, lo cual me libera de cualquier tipo de presión y me hace disfrutar aún mas de la situación», añade.

En venta a través de internet

Actualmente, el libro se puede adquirir a través de internet en La casa del libro, y en Libros CC. Está previsto que próximante también esté a la venta «a través de la página web de Fnac, Amazon, El corte inglés y alguna más. También próximamente se podrá adquirir en la librería Aresti de Zumarraga, o personalmente dirigiéndose a mí».