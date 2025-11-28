'Galtzagorri', nuevo personaje de la Navidad en Urretxu y Zumarraga Se erigirá como defensor del comercio local dentro de la campaña navideña que las tiendas de Bi-Tartean emprenderán el lunes con múltiples atractivos

Presentación de la campaña navideña, realizada este viernes en la plaza Areizaga-Kalebarren, a la que ya han llegado Olentzero y Mari Domingi y en la que junto a los comerciantes han estado los alcaldes de Zumarraga y Urretxu.

La asociación de comerciantes de Urretxu y Zumarraga Bi-Tartean ha presentado este viernes al mediodía la nueva nueva campaña de Navidad que pondrá en marcha el próximo lunes con el lema 'La magia de comprar en el pueblo' y un nuevo personaje que se erigirá como defensor del comercio local: 'Galtzagorri'. «Será travieso, divertido y siempre estará dispuesto a ayudar», han descrito. «Nos transmitirá un mensaje claro: ¿Tu mejor clic? Elegir el comercio local. Con ello, buscamos invitar a la ciudadanía a detenerse, reflexionar y realizar compras conscientes y responsables. 'Galtzagorri' estará presente en las redes sociales, en los establecimientos y… ¡quién sabe si quizá también se deje ver en los hogares de nuestros vecinos y vecinas durante estas navidades!», han señalado.

«Para reforzar la campaña de Navidad de este año, desde la asociación hemos trabajado conjuntamente con los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga en diversas acciones y actividades», han resaltado. «El objetivo de la campaña es poner en valor el comercio local, mantener un paisaje urbano vivo y agradable, reforzar la marca del comercio y fomentar los hábitos de compra en establecimientos de proximidad», han señalado los comerciantes en el acto realizado en la plaza Areizaga-Kalebarren, donde este mismo viernes, han sido instaladas las populares figuras gigantes de Olentzero y Mari Domingi. Permanecerán expuestas para el disfrute de niños y mayores, convertidos en un bonito 'photocall' familiar, hasta el 6 de enero.

Junto a ello, han reseñado que en el encendido de las luces de Navidad de Urretxu y Zumarraga de este año se ha comenzado a trabajar la creación de puntos de interés utilizando la iluminación.

El lunes comienza el reparto de boletos

Entrando en las actividades de la propia campaña, han informado que a partir del lunes, los establecimientos de Bi-Tartean estarán ambientados con decoración navideña y comenzará el reparto de boletos de la campaña al comprar en ellos. Reparto que se desarrollará hasta el 19 de diciembre. Algunos boletos contarán con premio directo, con un funcionamiento de vale de compra. La persona que lo reciba sabrá de inmediato si le ha tocado. El premio directo consistirá en un vale de 20 euros, a utilizar en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña, cuyo listado se puede consultar mediante el QR que irá impreso en el propio vale.

Los boletos sin premio directo estarán numerados y servirán para participar en el popular sorteo del saco de Olentzero y Mari Domingi, que se celebrará el 19 de diciembre, en Areizaga-Kalebarren. Para participar en este último, cada persona deberá depositar la parte correspondiente del boleto que se le indica en el mismo en el saco y conservar la otra parte. Los boletos podrán introducirse en el saco el mismo día del sorteo, de 19.00 a 20.00 horas. Dicho sorteo se efectuará a las 20.00 horas del día 19. Se extraerán 5 números ganadores. Las personas premiadas deberán estar presentes y mostrar su boleto para recoger el premio. Si alguna persona no se encontrase allí, se extraería un nuevo número hasta completar las 5 personas premiadas.

Los vales premiados podrán utilizarse únicamente en los establecimientos adheridos hasta el 31 de diciembre de 2025.

También han recordado que el 3 de diciembre, 'Día del euskera', participarán en un gran 'Street Escape' organizado junto a los servicios municipales de Euskera de Urretxu y Zumarraga para el alumnado de 5º de Primaria a 2º de ESO.

Por último, han mencionado que del 1 al 16 de diciembre, la ciudadanía podrá votar por su escaparate navideño favorito dentro del concurso organizado por los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga.

«Junto a todo ello, durante las navidades habrá propuestas especiales y diferentes iniciativas en los establecimientos», han anunciado.