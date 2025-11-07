Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabriel y Ekaitz junto a su entrenador Aitor Abel, de la mano del que llegan a su primer combate de boxeo. LIMIA

Zumarraga

«Gabriel es pura ilusión, Ekaitz disciplina y superación diaria»

Dos alumnos de Aitor Abel se subirán al ring por primera vez el día 15 en Ormaiztegi, hasta donde viajará toda una caravana desde Zumarraga para animarlesGabriel Moreno, Aitor Abel y Ekaitz Jaunaregi Escuela de boxeo Eraztunbox

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

«¿Qué es ganar? Para mí no es tanto levantar la mano de campeón sobre el ring, sino que mi familia vea cómo he conseguido ... llegar hasta ahí con trabajo y esfuerzo después de haber superado una época muy difícil en mi vida», señala Ekaitz Jaunaregi a las puertas de su primer combate de boxeo. El zumarragarra se estrenará el próximo sábado, día 15, en el frontón Zubipe de Ormaiztegi, junto a Gabriel Alejandro Moreno, ambos alumnos de la escuela de boxeo Eraztunbox dirigida por Aitor Abel en el Beloki. La velada dará comienzo a las 20.00 horas, siendo el segundo año que se celebra con Roberto Corona de Euskobox como promotor y la Federación de Boxeo de Euskadi como miembro de la organización. Constará de un combate de profesionales, otro de neo profesionales y ocho de amateurs. En este último apartado es donde participarán Ekaitz y Gabriel.

