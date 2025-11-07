«Gabriel es pura ilusión, Ekaitz disciplina y superación diaria»

«¿Qué es ganar? Para mí no es tanto levantar la mano de campeón sobre el ring, sino que mi familia vea cómo he conseguido ... llegar hasta ahí con trabajo y esfuerzo después de haber superado una época muy difícil en mi vida», señala Ekaitz Jaunaregi a las puertas de su primer combate de boxeo. El zumarragarra se estrenará el próximo sábado, día 15, en el frontón Zubipe de Ormaiztegi, junto a Gabriel Alejandro Moreno, ambos alumnos de la escuela de boxeo Eraztunbox dirigida por Aitor Abel en el Beloki. La velada dará comienzo a las 20.00 horas, siendo el segundo año que se celebra con Roberto Corona de Euskobox como promotor y la Federación de Boxeo de Euskadi como miembro de la organización. Constará de un combate de profesionales, otro de neo profesionales y ocho de amateurs. En este último apartado es donde participarán Ekaitz y Gabriel.

Los dos jóvenes llevan entre ocho y seis meses entrenando. Ekaitz de 22 años y Gabriel de 16, son los primeros alumnos de Aitor Abel que van a un combate. Van ellos... y va la escuela, su familia y amigos, habiéndose organizado toda una caravana de apoyo a los dos debutantes desde Zumarraga hasta Ormaiztegi. Al fin y al cabo, es un momento importante para ellos, pero también para quienes les rodean.

–¿Están nerviosos?

–Ekaitz: Yo de momento lo llevo bien, pero sé que el día 15 me pondré nervioso. Yo lo hago por mí y lucho por mí, así que no me preocupa mucho la exposición ante el público de fuera en general, pero sí ante mi familia, para mí es importante que vea cómo voy superándome día a día.

–Gabriel: Yo estoy emocionado, en seis meses de entrenamiento he conseguido llegar a un combate y tengo muchas ganas de poner en práctica lo que he aprendido cuando esté ahí arriba.

–¿Les da miedo la derrota?

–Gabriel: Yo creo que uno no pierde si levanta la mano el otro compañero que está contigo sobre el ring, él como tú, ha entrenado para ese momento, está luchando por el mismo sueño, a lo mejor también es su debut... No es lo mismo ganar al otro rival que ganarte a ti mismo. Pienso que ganar confianza en ti mismo es lo más valioso del combate.

–Aitor: El objetivo es que cojan experiencia y madurez, que quiten miedos, conozcan a otra gente joven del ambiente y, al mismo tiempo, puedan ir sumando puntos en su carta de presentación. Es el primer paso para que descubran el mundo del boxeo a nivel de competición y quien sabe si lo harán también a nivel profesional en el futuro.

Grabación de un documental

–¿Qué les aporta la escuela?

–Ekaitz: Crecer y probarte a ti mismo en todo lo que has trabajado. Cuando yo tenía 16 años hice boxeo durante un mes, pero estaba muy mal y lo dejé. Hasta que en marzo de este año comencé a hacerme fuerte y empecé a ir al gimnasio, hacía MMA dos veces a la semana, pero no acababa de llenarme. Conocí a Aitor Abel dando clases de boxeo en la calle, empecé a entrenar con él y todo cambió. Su escuela es mi sitio, donde el boxeo es mucho más que sacar la rabia que pueda llevar dentro, mucho más que liarte a puñetazos con un saco, eso dura un momento nada más... La escuela es compromiso, requiere estar ahí todos los días. Aitor se hizo grande, empezaron a venir más chavales a entrenar, conseguimos un sitio en el frontón Beloki y vamos a más. Ojalá logremos algún día un gimnasio propio, para que todos los chavales que se sientan mal y no sepan qué hacer, tengan su sitio.

–Gabriel: Yo vine de Venezuela a Zumarraga hace dos años. Empecé las clases con Aitor Abel hace seis meses, anteriormente seguía el boxeo como espectador y me gustaba, pero no lo había practicado nunca. Me apasiona y entreno todos los días, súper activo. También me permite socializar, hay mucho compañerismo en la escuela. Aitor es un gran entrenador, pero sobre todo, buena persona y gracioso, te da confianza, no todos los entrenadores son así.

–¿Algún consejo del maestro para los dos debutantes?

–Aitor: Que disfruten, que lo pasen bien, que vayan con humildad y no se generen expectativas de ningún tipo, que vayan a vivirlo. Para mí ya son campeones. Ekaitz es la disciplina, es muy constante y trabajador, muy buen alumno, entiende el deporte como tal, lo vive, quiere mejorar y superarse día a día y eso es muy importante. Gabriel es la ilusión, la juventud pura y viva, el buen alumno que quiere trabajar y se lo ha tomado muy en serio. Estoy tranquilo por los dos, porque sé que van a trabajar bien al margen de ganar o perder el combate, de lo contrario, no les hubiera animado a participar en un evento de este calibre.

–Su escuela de boxeo Eraztunbox vive un momento especialmente dulce. Se han asentado en el frontón Beloki, también ha comenzado a impartir clases en Zegama e, incluso, protagonizarán un documental, ¿cómo así?

–Aitor: Nos llamaron desde el centro de formación Deusto Salud, donde yo me saqué el título de coaching en inteligencia emocional e instructor en conciencia plena. Les había gustado mucho el planteamiento de nuestra escuela y como yo me había formando con ellos, querían hacer un documental sobre nosotros, que se proyectará en sus clases como ejemplo para otros alumnos. Hace dos semanas nos mandaron a un cámara, que estuvo grabando con nosotros un entrenamiento. También he empezado a impartir clases de boxeo en el polideportivo de Zegama con un grupo de personas mayores de 18 años, sobre todo padres de familia. Me siento satisfecho y agradecido.