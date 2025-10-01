Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumarraga

La función 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez' en Zelai Arizti

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

La temporada de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga trae al cine Zelai Arizti la obra de teatro 'Menina. ... Soy una puta obra de Velázquez' del grupo Proyecto Cultura este viernes, a las 20.15 horas. «'Menina' es la historia de una, de muchas, de todas. De pequeña sus compañeros de clase empezaron a llamarle foca, ballena... Ya sabes, cosas de niños, ¿no? Al llegar al instituto encontró su sitio, la gorda del grupo. Durante una excursión al museo de El Prado adquirió nuevos superlativos y calificativos. De entre todos, ella se quedó con el de 'Menina'. Pues claro que sí, se dijo, soy una puta obra de Velázquez. Así que puestos a comer y a engordar, con los años ella se propuso comerse el mundo y engordar su ego encima de un escenario», avanza su sinopsis. Para quienes no dispongan del bono anual, el precio de la entrada será de 10 euros y puede adquirirse en la taquilla de Zelai Arizti, la pantalla digital y la web https://zelaiarizti.sacatuentrada.es/. Con la Gazte Txartela su coste será de 7 euros. También habrá 'hora joven' para menores de 30 años, quienes, en caso de quedar entradas, media hora antes de la función podrán adquirirlas por 5 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La función 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez' en Zelai Arizti