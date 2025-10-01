La función 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez' en Zelai Arizti

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

La temporada de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga trae al cine Zelai Arizti la obra de teatro 'Menina. ... Soy una puta obra de Velázquez' del grupo Proyecto Cultura este viernes, a las 20.15 horas. «'Menina' es la historia de una, de muchas, de todas. De pequeña sus compañeros de clase empezaron a llamarle foca, ballena... Ya sabes, cosas de niños, ¿no? Al llegar al instituto encontró su sitio, la gorda del grupo. Durante una excursión al museo de El Prado adquirió nuevos superlativos y calificativos. De entre todos, ella se quedó con el de 'Menina'. Pues claro que sí, se dijo, soy una puta obra de Velázquez. Así que puestos a comer y a engordar, con los años ella se propuso comerse el mundo y engordar su ego encima de un escenario», avanza su sinopsis. Para quienes no dispongan del bono anual, el precio de la entrada será de 10 euros y puede adquirirse en la taquilla de Zelai Arizti, la pantalla digital y la web https://zelaiarizti.sacatuentrada.es/. Con la Gazte Txartela su coste será de 7 euros. También habrá 'hora joven' para menores de 30 años, quienes, en caso de quedar entradas, media hora antes de la función podrán adquirirlas por 5 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión