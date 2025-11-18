La fase 10 del polígono Mendizabal y la rehabilitación de la estación del Urola, próximas obras en Zumarraga

C. L. ZUMARRAGA. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El último Pleno del Ayuntamiento, celebrado el pasado 13 de noviembre con carácter extraordinario, constó de dos puntos en el orden del día sobre dos obras de próxima ejecución en Zumarraga. El primero fue el proyecto de urbanización de la fase 10 del polígono Mendizabal. «Dentro de la previsión realizada desde hace varias legislaturas respecto a este ámbito, se elaboró un anteproyecto para poder reurbanizar y adecuar bajo los estándares de accesibilidad todo el entorno de este polígono. Ya se han realizado las fases 8, 9 y 4 y era un compromiso adquirido con los vecinos y vecinas afectados de esta fase 10 la aprobación del proyecto en este 2025. Prevemos que en el próximo Pleno se saque a licitación la obra y que la adjudicación pueda ser aprobada en la sesión plenaria de enero para, a partir de ahí, poder ejecutar dicha obra a lo largo de 2026», reseñó el alcalde, Mikel Serrano. «El proyecto tiene una cuantía de 807.618 euros, la previsión del anteproyecto rondaba los 600.000, pero la actualización de los precios ha generado esta subida, con lo cual, hemos adecuado el presupuesto municipal para poder sacarlo adelante», citó sobre el proyecto de esta fase 10, que fue aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día fue la adjudicación de la obra de rehabilitación de la estación del Urola. El primer edil recordó que el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento en 2005 por 120.000 euros y que desde entonces se ha permanecido a la espera de financiación con el objetivo de poder desarrollar en el mismo actividades de ámbito social. «Se trata de un proyecto de 1.761.458 euros, en el que contamos con una subvención del Gobierno Vasco de 1.400.000 euros, aportando el ayuntamiento los restantes 300.000 euros», rememoró. «Se presentaron dos empresas a la convocatoria, Construcciones Artzamendi y Construcciones Hugar, tras la valoración de los técnicos, la obra ha sido adjudicada a Artzamendi como oferta más ventajosa, con un presupuesto de 1.548.714 euros», detalló. «Se trata de una obra con un periodo de ejecución de 14 meses, que coincidirá con el centenario de la estación del Urola, inaugurada el 22 de febrero de 1926. Tendremos la suerte de llegar al 101 aniversario disponiendo de la antigua estación rehabilitada y con funciones destinadas al ámbito social», indicó. Este punto fue aprobado con los votos a favor del PSE-EE y el PNV y la abstención de EH Bildu.