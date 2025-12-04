Euskararen Egunak oihartzun ederra izan zuen eskoletan, kalean, saltokietan....
Merkatari eta gaztetxoen 'Street Scapea', Zintzo Mintzoren festa eta 'Euskararen Kriseiluaren' amaiera ekitaldia izan ziren atzo
Osteguna, 4 abendua 2025, 10:36
Euskararen Egunak oihartzun ederra izan zuen atzo Urola Garaiko herrietan. Ikastetxeek antolatutako ekintzekin batera, beste hainbat eragileek kaleak eta plazak euskararen alde bete zituzten egitasmo bereziekin.
Urretxu eta Zumarragako Udaletako Euskara zerbitzuek, Bi-Tartean merkatarien elkartearekin eta Merkasaretzarekin elkarlanean, esaterako, 'Street Scape' kaleko ginkana egin zuten LH 5etik DBH 2ra arteko ikasleekin. Parte-hartzaileek hainbat proba egin zituzten Urretxu eta Zumarragako saltokietan pistak jasoz eta 'Street Scapea' amaitu zutenen artean, Bi-Tartean elkarteko 50 euroko sei bono zozkatu ziren.
'Euskararen Kriseiluaren' amaiera ekitaldia ere atzo arratsaldean ospatu zen Labeaga Aretoan. Urretxu eta Zumarragako Lehen Hezkuntzako 1. mailako haurrek asteotan kriseiluak etxean izan dituzte, euskararen erabilera indartzeko ideiak lantzen. Parte hartu duten haurrek diploma jaso zuten Labeagan, eta ipuin-kontalaria eta beste hainbat sorpresa izan ziren.
Zintzo Mintzo euskara elkarteak ere festa polita antolatu zuen atzo arratsaldean Zumarragako plazan. Abian zuen zapiaren kanpainari amaiera borobila eman zion bertan. Mokadutxoarekin batera, Gorka Erostarbek errezitaldia eskaini zuen, euskaren aldeko murala margotu zuten eta Olaia eta Amaiurrekin abestu zuten bertaratutakoek.
Aurretik ere izan dira ekitaldiak. Larunbat goizean Urretxu eta Zumarragako udalek, udal euskaltegiarekin elkarlanean antolatuko Mintzodromoaren hamahirugarren edizioa ospatu zen Zumarragako kultur etxean, berrogeita hamar lagun inguru bilduz. Olaia eta Amaiur herriko musikarien abestiekin hasi zen ekitaldia. Ondoren, kafe eta bizkotxo goxoa mahaian, solasean aritu ziren aurten jarritako hiru gaien inguruan: Gau beltza, etxebizitzen arazoa eta mahaietan jarri zitzaien txokolate ezberdinen dastaketa. Honekin batera, azken hilabeteko 'Argazki-hizki' lehiaketako hiru irabazleak saritu ziren: lehena, Javier Alonso Vicente; bigarrena, Carlos Mediavilla Arandigoien eta, hirugarrena, Gorka Azkarate Torner. Jarraian, Antxiñe Mendizabalek bere 'Katona' liburuko hainbat pasarte eskaini zituen eta amaitzeko, Zumarragako euskara teknikariak bertso bat eskaini zion Marijo Etxeberria udal euskaltegiko irakasle eta Mintzodromoaren antolatzaileari, hurrengo urtean jubilatuko denez, eskerrak emanez urte guzti hauetan egindako lanagatik. Larunbatean ere, Urretxu-Zumarragako 'Kantari' ikuskizuneko grabazioa izan zen Labeagan. LH2-6 bitarteko 160 gaztetxo igo ziren oholtzara entseatutako kantua abestu eta dantzatzera.
============IN08 PIE (A) (208330972)============
Labeaga Aretoan ospatutako 'Euskararen Kriseiluaren' diploma banaketa.
============IN08 PIE (A) (208330969)============
'Street Scapeko' parte-hartzaileak. limia
============IN08 PIE (A) (208330975)============
Zintzo Mintzoren festa Zumarragako plazan.