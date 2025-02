'Euskadiko Mobyletten Lagunak' vuelve a Zumarraga

Cristina Limia Zumarraga Viernes, 21 de febrero 2025, 19:57 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

El año pasado se celebró en Zumarraga por una serie de casualidades que se alinearon a favor. El presidente del club Euskadiko Mobyletten Lagunak, Gonzalo González, es natural de Legorreta, pero lleva cinco años residiendo en Zumarraga. Ello y las facilidades topadas en el camino, hicieron que esta localidad fuera elegida para celebrar el encuentro de ciclomotores clásicos que el colectivo realiza anualmente en distintos puntos de la geografía vasca. La buena experiencia vivida les ha hecho repetir. El siguiente encuentro para los nostálgicos de las joyas del motor sobre dos ruedas será el 10 de mayo y aunque todavía queda un trecho, Euskadiko Mobyletten Lagunak ya ha comenzado con los preparativos y ha abierto el plazo de inscripción para quienes quieran unirse a ellos, que puede realizarse llamando al 628280047.

No hace falta ser socio del club para participar en este encuentro, basta con tener un ciclomotor perteneciente a la vario pinta familia de clásicos: Mobylettes, Puch Borrascas, Derbi Antorchas, Derbi Variants, Vespinos... «Deben de tener 49 centímetros cúbicos y más de 30 años de antigüedad», explica Gonzalo.

Newsletter

El encuentro del año pasado reunió a 40 aficionados en Zumarraga. «Se nos quedó alguno que otro en el camino, que no pudo llegar a la cita tras haber sufrido alguna avería», cuenta como anécdota. No hay que perder de vista que la magia de este encuentro está, precisamente, en el reto de poner a rodar aquellas motos que formaron parte de la juventud de muchos y que ya no se fabrican por aquí y son difíciles de conseguir. «La mayoría de los componentes de Euskadiko Mobyletten Lagunak tenemos ya una edad... estas motos forman parte de nuestra adolescencia, andábamos con ellas cuando teníamos 16 años. Así que montarnos en ellas significa revivir aquellos tiempos. Disfrutamos restaurándolas, reparándolas y compartiendo la afición con otras personas», cuenta Gonzalo.

Ruta y exposición

El encuentro que preparan para el 10 de mayo espera reunir a aficionados de diversos lugares, al igual que el año pasado, cuando se dieron cita en Zumarraga participantes de Pamplona, Irun, Errenteria, Donostia, Oñati y la comarca. Tendrá tres ingredientes: ruta, exposición y comida. A las 09.00 horas, los asistentes emprenderán desde Zumarraga la primera ruta de ciclomotores clásicos por los alrededores. De 11.00 a 11.30 harán un hamaiketako en el bar Urzubi, tiempo en el que sus vehículos permanecerán en exposición en la plaza Clara Larrañaga. A las 12.00, iniciarán la segunda ruta, tras la que volverán a Urzubi para comer todos juntos. «Tenemos que dar las gracias tanto a Urzubi como al Ayuntamiento de Zumarraga por las facilidades que nos da para llevar a cabo este encuentro», reseña Gonzalo.

Cuesta sí, cuesta no...

Pronto empezarán a diseñar las rutas del 10 de mayo. «El año pasado hicimos un itinerario de Mutiloa a Aztiria dentro del que hubo una cuesta bastante empinada, algunos participantes tuvieron que dar un montón de pedales para lograr superarla... Este año nos encontramos en la tesitura de volver a meterla o no en el trayecto, algunos nos están pidiendo que lo hagamos y otros que no, ya veremos qué hacer... ¡El objetivo de cualquier forma será disfrutar!», señala Gonzalo.

Comenta Reporta un error