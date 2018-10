El estacionamiento limitado en la zona céntrica comenzará el miércoles Zona azul. Mikel Serrano y Ramón Iturrioz en la calle Legazpi, una de las afectadas por la medida de estacionamiento limitado. / M.F. Desde el lunes habrá tres agentes cívicos informando a la ciudadanía | La medida afecta a la plaza de Euskadi, las calles Soraluze, Legazpi, Piedad, Bidezar, Elizkale y la Avenida Iparragirre MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:54

Desde este miércoles, día 10, el estacionamiento de vehículos será limitado en la zona céntrica del municipio. La medida afecta a la plaza de Euskadi, las calles Soraluze, Legazpi, Piedad, Bidezar, Elizkale (la zona de la parroquia) y la Avenida Iparragirre (la zona de la plazoleta). Todas están ya marcadas de azul.

El máximo de tiempo que se podrá aparcar en estos lugares será de una hora, aunque ese límite no se aplicará las 24 horas del día. El horario que se verá afectado será el comprendido entre las 8.30 y las 13.30 y de las 15.30 a las 20.30, de lunes a viernes. En las calles Legazpi y Piedad, «por su proximidad con la plaza», se amplía al sábado por la mañana. Así lo adelantaron ayer el alcalde, Mikel Serrano y el jefe de la Policía Municipal, Ramón Iturrioz.

«No va a ser de pago»

«No va a ser de pago. Nunca va a ser de pago. No tenemos afán recaudatorio», insistió el primer edil. Serrano explicó que la del estacionamiento limitado es «una iniciativa que viene de hace años» y que también está contemplada en el Perco, el Plan Especial de Revitalización Comercial de Zumarraga presentado en enero. «Dentro de la política de esta legislatura de incentivar el comercio local, esta es una de las medidas a adoptar para que cualquiera pueda venir al centro del municipio a hacer sus compras. Se trata de propiciar la rotación en el aparcamiento y fomentar así el consumo en el comercio local», explicó Serrano.

El Ayuntamiento ha contratado tres personas que actuarán durante tres meses como agentes cívicos para «informar» y «sensibilizar» a la ciudadanía. «Nunca van a sancionar, no van a poner ninguna multa. Sí es verdad, que si ocurre alguna cosa especial o no se cumple la medida de forma reincidente se requerirá la presencia de la Policía municipal».

Serrano aportó algunos datos sobre las calles en las que se implantará la nueva medida. «En estas calles tenemos 1.025 viviendas y 1.183 vehículos censados. El número de aparcamientos públicos en superficie (al margen del parking del Zelai Arizti) es de 150 plazas más otras 5 reservadas a personas con minusvalía y 14 más, de carga y descarga. También hay 531 garajes, algunos de ellos de más de una plaza. Estas cifras nos dan la dimensión de lo que puede suponer la mejora del uso de las plazas en superficie».

Por su parte, Ramón Iturrioz explicó que los agentes cívicos irán recogiendo información sobre el número de vehículos que estacionan en las calles afectadas por la medida. «La ordenanza actual ya contempla la posibilidad de tener zonas azules y para concretarla, además de la información que aporten los agentes cívicos, también se tendrán en cuenta las aportaciones de la ciudadanía». Iturrioz habló de «proceso participativo».

El alcalde remarcó que se trata de una «experiencia piloto» que no tiene una fecha de finalización determinada. Asimismo, agradeció «la paciencia» de la ciudadanía. «Sabemos que los cambios son complicados, pero se entiende que no es para una mejora particular, sino para el interés general».