Ereintza y la inclusión, grandes ganadores de la Copa de Gipuzkoa de balonmano adaptado 'Taupada' Ispilla vivió un domingo lleno de emociones dentro y fuera de la cancha de la mano de la Federación de Gipuzkoa, el Urola CB y un público entregado a la causa

Cristina Limia Lunes, 27 de octubre 2025, 09:42 Comenta Compartir

El domingo prometía una mañana llena de emociones en el polideportivo Ispilla tanto dentro como fuera de la cancha y así fue como sucedió. El club de balonmano Urola fue el anfitrión de la Copa de Gipuzkoa de balonmano adaptado 'Taupada' organizada por la Federación de Balonmano de Gipuzkoa y dentro de ella, deportistas de muy distintas capacidades dieron toda una lección de compañerismo, esfuerzo y superación sobre el terreno de juego. Los partidos dieron comienzo a las 9.30 con la participación de cuatro equipos: Ereintza Izarrak de Errenteria, Zarautz KE, Txingudi Echemar de Irun y Barakaldo. «Se puede decir que no hubo uno, sino dos ganadores, el Ereintza y, sin lugar a dudas, la inclusión y la apertura del balonmano a todas las personas», reseñan desde el Urola. Representantes institucionales de Zumarraga y de Urretxu se acercaron a brindar su apoyo al evento, habiendo sido entregada la Copa de ganadores al Ereintza por el alcalde de Urretxu, Jon Luqui, la concejal de Servicios Sociales de Zumarraga, Arantxa González, e Inma Tobar, madre de Joseba Azpiazu, a quien el club de balonmano Urola homenajea todos los años.

Foto de familia de todos los participantes en la Copa de Gipuzkoa 'Taupada' disputada el domingo, en Ispilla.