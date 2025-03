Endika y Erin Altzelai correrán la UZ Trail del domingo en favor de las personas con diversidad funcional

Cristina Limia Miércoles, 19 de marzo 2025, 18:56 Comenta Compartir

La UZ Trail de este domingo será la primera carrera de montaña en la que participen el zumarragarra Endika Altzelai y su hija Erin, bajo ... el objetivo de visibilizar la situación de las personas que sufren diversidad funcional y sus familias. «Tanto en el mundo del deporte, como en el día a día, las personas con diversidad funcional no disponen de los medios necesarios para poder desarrollar su vida como el resto del mundo y por ende, no tienen los mismos derechos que los demás», señala Endika. Lograr los recursos necesarios para que ello sea posible es la gran reivindicación de Endika, Erin y muchas familias que, objeto de distintas enfermedades, comparten el mismo caballo de batalla. En el caso de Erin, de 10 años de edad, se trata del síndrome Ehlers-Danlos Vascular, una afección rara del tejido conectivo que afecta principalmente al colágeno de su sistema vascular. Padre e hija manifiestan su reivindicación a través del deporte. Vienen participando en muy diversas carreras, hasta ahora urbanas, como la Media Maratón de Zaragoza el pasado fin de semana, la Behobia y otras tantas pruebas en Idiazabal, Bergara, Eibar, Oñati... Cuando corren llevan con ellos el nombre de dos asociaciones de las que forma parte, 'Zure irrifarra, nire indarra', dedicada a la inclusión y atención de las personas con diversidad funcional, y 'Muévete por los que no pueden', en favor de las personas con enfermedades raras.

Este domingo tomarán parte en la carrera corta de la UZ Trail, realizando la subida a Beloki con Erin a bordo de una silla 'joelette', adaptada para monte y facilitada por Iakes López, fundador de 'Zure Irrifarra, nire indarra'. El propio Iakes y varios voluntarios de la asociación esperan salir con ellos en la UZ Trail del domingo. «Será importante que la meteorología nos acompañe, en caso de que fuera adversa, pospondríamos nuestra participación a otra edición», inciden.

