Sábado, 18 agosto 2018

No encuentro las llaves. ¿Quién no ha pronunciado esta frase alguna vez? Lo normal es que después de rebuscar en bolsillos y cajones aparezcan, pero si no es así, puede que estén en la Inspección municipal. Las llaves son junto a las gafas los objetos perdidos que más reciben en el Ayuntamiento. De hecho, actualmente tienen recogidas varias decenas de manojos y algunas unidades sueltas correspondientes a vehículos.

Las llaves suponen un elevadísimo tanto por ciento de los extravíos, pero no es lo único que perdemos. Desde el pasado mes de enero en la Inspección han recibido también carteras, teléfonos móviles, un crucifijo, un bolso, sortijas, pendientes, relojes, algún libro, juguetes, un Ipad, bicicletas, un patinete, balones, películas de vídeo, alguna maleta y «un microondas que dejaron un bar», entre otras cosas. El electrodoméstico es uno de los objetos más peculiares que han recogido en lo que va de año, pero los municipales también recuerdan haber recibido en alguna ocasión «un audífono, un estetoscopio y hasta una dentadura postiza».

En la Inspección Municipal tienen dos libros de registro de objetos perdidos y hallados, respectivamente. Cuando una persona hace entrega de un objeto que ha encontrado, si es dinero o es algo de valor, se le hace entrega de un acta con sus datos, la fecha de entrega y la descripción del contenido, para que disponga de un documento que constate que lo ha entregado.

Cabe señalar que según el código civil a quien entrega algo que se ha encontrado le corresponde una recompensa. Según la ley, cuando el objeto tiene un valor inferior a12 euros es el 10% y cuando el valor es superior de esa cantidad, es el 10% de esos 12 euros más el 5% del resto.

Raro es el día que en la Inspección no entreguen algún objeto perdido. «Prácticamente, todos los días vienen a entregar algo y todos los días vienen a preguntar por algo». Lo que sucede es que no siempre coincide lo encontrado con lo perdido. El pasado mes de julio, por ejemplo, «nos entregaron veintiséis objetos y de esos se han devueltos cinco, en todos los casos, llaves», indican los municipales. No obstante, «viene muchísima más gente a preguntar por cosas que ha perdido, que la que viene a entregar cosas que ha hallado».

Si lo de perder llaves es habitual, lo de descuidar las gafas tampoco es nada raro. «También nos entregan bastantes. Cuando nos juntamos con muchos pares que ya llevan tiempo sin ser reclamadas, se las pasamos a la asociación Hare Haizea para que las hagan llegar al Sáhara».

Los objetos perdidos que reciben en la Inspección Municipal se guarda como mínimo durante dos años. Pasado ese plazo, si no ha aparecido el dueño, se devuelve a la persona que lo entregó. Si durante ese tiempo aparece el dueño se le comunica la obligatoriedad de ofrecer una recompensa a quien encontró el objeto.

En Zumarraga no es frecuente la entrega de objetos muy valiosos. Lo más llamativo que han entregado en los últimos años es un sobre que una persona encontró en la calle Legazpi y en cuyo interior había 1.500 euros. Curiosamente nadie lo reclamó, así que una vez pasados los dos años correspondientes fue devuelto a la persona que lo había encontrado.