«Eitza es como una segunda casa para mí»

La única peluquería de Eitzaga se renueva por dentro y por fuera. 'Itxura' reabrió sus puertas el martes, tras una remodelación en la que ha ... ampliado la zona de peluquería y barbería para hombres e incorporado un servicio de 'spa capilar'. Pero sobre todo, el cambio está en el rostro visible de la misma. Nagore Prieto ha tomado las riendas en solitario tanto de la peluquería como del centro de estética que conforman 'Itxura'. Su hasta ahora socia, África Cuesta, se jubiló en agosto y el momento se tornó ideal para dar un nuevo aire a este establecimiento, con 30 años de historia en el barrio. Este sábado, a las 13.00 horas, se celebrará la inauguración de la nueva etapa con todos aquellos que quieran acercarse a conocer las novedades de 'Itxura' junto a Nagore y otras dos veteranas trabajadoras del establecimiento, Sonia López y Mentxu Rodríguez.

–¿Qué tiene Eitzaga para usted?

–Una gente estupenda, estamos muy a gusto con la acogida que nos ha dado siempre el barrio, es como una segunda casa para mí. Llevo 23 años trabajando como peluquera en 'Itxura' y hay personas que atiendo desde entonces e, incluso, ya acudían a la peluquería antes de que llegara yo. También tenemos muchos clientes de otras zonas de Zumarraga y de Urretxu, de Legazpi y Ezkio-Itsaso. Estamos muy agradecidas con la respuesta de la clientela.

Nueva etapa «La clientela, mis compañeras y el apoyo de casa me han impulsado a dar este paso»

–¿Cómo llegó a 'Itxura'?

–Sonia López abrió un centro de estética hace treinta años. Como el espacio se le quedaba grande, decidió incorporar a una peluquera, que fue África Cuesta. Siete años después, entré yo. Llevo 23 años trabajando como socia de África en 'Itxura'. Siempre tuve claro que quería ser peluquera. Con tres años, ya hacía mis peinados a las muñecas... y cuando llegó el momento, me formé en la entonces academia de peluquería y estética profesional Beta de Tolosa. Hice las prácticas con África en 'Itxura' y después, pasé dos años en Zamora, donde trabajé para la televisión autonómica. Hasta que un día me llamó África para proponerme trabajar con ella y no lo dudé.

–Ahora, con 44 años, toma el mando de 'Itxura' por completo. ¿Le dio vértigo dar este paso en solitario?

–La verdad es que no me costó para nada decidirme. África y yo tenemos una diferencia de edad de 20 años, así que cuando empecé a trabajar con ella ya sabía que este momento llegaría. La clientela, las compañeras de trabajo y el apoyo de casa me han impulsado mucho a dar el paso. Conociendo cómo ha funcionado 'Itxura' durante estos treinta años, sentía que tenía unas garantías para poder dar dicho paso y que pudiera salir bien. Me apetecía enfocarme y volar en este mundo dando un toque más personal al proyecto de 'Itxura'.

–¿Cuáles son las novedades de esta nueva etapa?

–He ampliado la sección de peluquería y barbería para hombres, una importante parte de nuestra clientela es masculina. También he incorporado una nueva línea de 'spa capilar', en la que primero, realizamos un diagnóstico capilar mediante una microcámara y, en base al resultado, aplicamos tratamientos de bienestar integral para el cabello y el cuero cabelludo con productos basados en extractos del mar, como algas, sales marinas... Durante los últimos meses hemos realizado, a su vez, nuevas formaciones sobre tratamientos capilares y últimas tendencias en corte y color. Por otro lado, estrenamos los miércoles como el día del jubilado, con precios especiales para ellos. Tenemos mucha clientela fiel desde hace años que cada vez es mayor y quería tener este gesto hacia ellos. Junto a todo ello, continuaremos ofreciendo los habituales servicios de peluquería, depilación con láser, micropigmentación, maquillaje...

–¿Le gustaría comentar algo más en vísperas de esta 'nueva' inauguración?

– Sí, me gustaría dar las gracias a África por todos estos años, ha sido un placer trabajar con ella, más allá de socia y compañera de trabajo, ha sido como una segunda madre para mí. Le deseo que disfrute mucho de esta nueva etapa que empieza para ella.