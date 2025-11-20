Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Nagore Prieto en vísperas de la nueva 'inauguración' de 'Itxura' tras la remodelación realizada. LIMIA

Zumarraga

«Eitza es como una segunda casa para mí»

Nagore Prieto. Toma las riendas de la peluquería y el centro de estética 'Itxura' en solitario

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

La única peluquería de Eitzaga se renueva por dentro y por fuera. 'Itxura' reabrió sus puertas el martes, tras una remodelación en la que ha ... ampliado la zona de peluquería y barbería para hombres e incorporado un servicio de 'spa capilar'. Pero sobre todo, el cambio está en el rostro visible de la misma. Nagore Prieto ha tomado las riendas en solitario tanto de la peluquería como del centro de estética que conforman 'Itxura'. Su hasta ahora socia, África Cuesta, se jubiló en agosto y el momento se tornó ideal para dar un nuevo aire a este establecimiento, con 30 años de historia en el barrio. Este sábado, a las 13.00 horas, se celebrará la inauguración de la nueva etapa con todos aquellos que quieran acercarse a conocer las novedades de 'Itxura' junto a Nagore y otras dos veteranas trabajadoras del establecimiento, Sonia López y Mentxu Rodríguez.

