En la calle Urola seguimos sin acera

Edurne Echaniz Barrio

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

EDURNE ECHANIZ BARRIO. ¿Se imaginan un pueblo industrializado, con una renta neta media por habitante entre las más elevadas de España, donde los vecinos de ... una de sus calles más céntricas se vieran obligados a salir directamente del portal de sus viviendas a la calzada por la que circulan vehículos por la inexistencia de aceras? Pues dicho pueblo existe: Zumarraga, y la calle, Urola en el tramo que da hacia el río. Sus vecinos, muchos de avanzada edad, obligados a utilizar sillas de ruedas, andadores o muletas, y otros no tan mayores con hijos que transportan en cochecitos y sillas, deben arriesgarse a pasar del solado del portal al duro asfalto sin una acera que les proteja.

