En la calle Urola seguimos sin acera

EDURNE ECHANIZ BARRIO. ¿Se imaginan un pueblo industrializado, con una renta neta media por habitante entre las más elevadas de España, donde los vecinos de ... una de sus calles más céntricas se vieran obligados a salir directamente del portal de sus viviendas a la calzada por la que circulan vehículos por la inexistencia de aceras? Pues dicho pueblo existe: Zumarraga, y la calle, Urola en el tramo que da hacia el río. Sus vecinos, muchos de avanzada edad, obligados a utilizar sillas de ruedas, andadores o muletas, y otros no tan mayores con hijos que transportan en cochecitos y sillas, deben arriesgarse a pasar del solado del portal al duro asfalto sin una acera que les proteja.

Esta calle, cuyo firme está además muy deteriorado, debería de tener una serie de elementos urbanos de los cuales carece. Se han instalado varios resaltos para que los vehículos circulen a menor velocidad, en los que las personas en silla se quedan en ocasiones atascadas... no habiendo forma de evitarlos porque ocupan toda la calzada.

Hay vecinos que desde hace más de una década han cursado escritos al Ayuntamiento solicitando una solución. El consistorio, ante alguno de estos escritos ha dado la callada por respuesta y en otros ha aducido falta de recursos económicos para acometer esta actuación, mientras se arreglaban otras calles en mejor estado y sin este problema.

Hay una normativa sobre las condiciones básicas de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, donde el legislador dice textualmente: «Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines».