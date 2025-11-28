Los ediles de EH Bildu denuncian «un bloqueo institucional en la Mancomunidad por las discrepancias entre PNV y PSE» Señalan que han pasado casi seis meses sin celebrarse ninguna reunión de la Comisión Ejecutiva, «lo que ha impedido adoptar decisiones importantes»

Los representantes de EH Bildu de Legazpi, Urretxu y Zumarraga emplazan a «recuperar la normalidad institucional y activar los órganos de decisión de la Mancomunidad cuanto antes».

Cristina Limia Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:22

Al igual que los ayuntamientos, la Mancomunidad de Urola Garaia que aglutina a los cuatro consistorios de la comarca ha alcanzado la mitad de la legislatura, punto en el cual, los representantes políticos de EH Bildu de Legazpi, Urretxu y Zumarraga han realizado una comparecencia conjunta en la que denuncian «el bloqueo institucional de la misma debido a las discrepancias entre el PNV y el PSE».

«Aunque en junio del pasado 2024 el PNV y el PSE de Urretxu y Zumarraga afirmaron que el acuerdo alcanzado entre ambos en las dos localidades se extendía también a la Mancomunidad, a día de hoy no tenemos noticias del plan de legislatura que supuestamente habían acordado; es más, desde el pasado mes de junio la Mancomunidad de Urola Garaia se encuentra en un grave bloqueo institucional. Esta situación impide que la entidad funcione con normalidad y que se puedan sacar adelante diversas iniciativas que son fundamentales para la comarca», señalan los ediles de EH Bildu de Urola Garaia.

Añaden que han pasado casi seis meses sin que se haya celebrado ninguna reunión de la Comisión Ejecutiva de la Mancomunidad, «lo que ha impedido adoptar decisiones importantes».

«Como consecuencia, varios proyectos estratégicos siguen paralizados, entre ellos, la revisión de los estatutos de la Mancomunidad, un proceso imprescindible para poder adaptarnos a las necesidades actuales, así como la actualización de la Estrategia de Competitividad Comarcal, una de las principales herramientas para el desarrollo social y económico de Urola Garaia», exponen.

Por otra parte, indican que, en este año que está a punto de terminar, todavía no disponen de información sobre el grado de ejecución del presupuesto de la Mancomunidad de 2025, ni sobre el desarrollo de otros proyectos. «Desde EH Bildu realizamos aportaciones al presupuesto de 2025 en dos ámbitos: euskera y desarrollo empresarial. En el ámbito del euskera, acordamos realizar un diagnóstico sobre la situación del euskera en las empresas de la comarca y trabajos para fomentar los planes de euskera en las mismas, así como dar los primeros pasos hacia un proyecto comunicativo multimedia que tenga el euskera como eje central. Son proyectos que aún no se han puesto en marcha», reseñan.

«Por otro lado, en relación al proyecto UG Zaintza Lab, se acordó trabajar para convertirlo en un proyecto empresarial real y viable. La Diputación de Gipuzkoa anunció una línea de subvenciones para dar continuidad a este proyecto, pero todavía no se ha publicado ninguna convocatoria y, aun así, la presidencia de la Mancomunidad no tiene intención de realizar una apuesta estratégica en este ámbito. Como consecuencia, un proyecto que obtuvo resultados positivos en 2024 ha sido interrumpido, y la comarca ha perdido una oportunidad para desarrollarse en el ámbito sociosanitario», enuncian.

Señalan que «toda esta situación de bloqueo está siendo provocada por las discrepancias internas entre el PNV y el PSE, lo que impide que la Mancomunidad cumpla con sus funciones y que se impulsen proyectos clave para el futuro de la comarca».

«Activar los órganos de decisión»

Desde EH Bildu sostienen que en este tramo final de la legislatura «es imprescindible recuperar de inmediato la normalidad institucional, activar los órganos de decisión y garantizar la transparencia, la participación y la puesta en marcha cuanto antes de los proyectos estratégicos que necesita nuestra comarca».

«Por responsabilidad, y siendo la primera fuerza política de Urola Garaia, desde EH Bildu seguiremos trabajando para superar esta situación y asumir las responsabilidades que sean necesarias», indican los ediles de Legazpi, Urretxu y Zumarraga.