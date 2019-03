«Ha sido duro, pero la experiencia me ha gustado mucho» Pierra Menta. Los zumarragarras Jon Ander Aranburu e Igone Campos en una de las metas de la Pierra Menta. Igone Campos ha participado junto a Jon Ander Aranburu en la Pierra Menta, el Tour de Francia del esquí de montaña MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:19

«Ha sido duro, pero la experiencia me ha gustado mucho», afirma Igone Campos. La esquiadora zumarragarra habla de la Pierra Menta, la carrera de esquí de montaña en la que acaba de participar junto a su pareja, el también zumarragarra Jon Ander Aranburu. «El recorrido es muy bonito y había mucha gente animando, parecido a lo que pasa en la Zegama-Aitzgorri».

La Pierra Menta es una competición internacional que se celebra desde 1986 en la región de Arêches-Beaufort (Francia). Este año ha tenido lugar del 20 al 23 de marzo. «Cada día hemos hecho entre 25 y 30 km con un desnivel positivo de 2.500-2.800 metros. Eran cuatro o cinco subidas con otras tantas bajadas a través del bosque», explica Campos.

Esa era precisamente una de las dificultades. «La Pierra Menta es conocida como el Tour de Francia del esquí de montaña y es la prueba más importante de esta modalidad. Es dura porque son cuatro días y cada día, tanto el kilometraje como el desnivel son muy potentes. Se caracteriza por las bajadas que son difíciles, técnicas y un poco locas», continúa la esquiadora. Estas bajadas discurren por bosques «muy cerrados» en los que hay que ir «esquivando árboles, que ofrecen muchas dificultades para girar». Campos admite que iba con un poco de «miedo» por las bajadas porque «se rompe mucho material y tenía esa incertidumbre de ver qué nos íbamos a encontrar». Finalmente, «han sido bajadas muy técnicas, pero las hemos podido hacer bien».

Doscientas parejas

Tomar parte en la Pierra Menta no es fácil. «Admiten a 200 parejas y cuando te apuntas hay que adjuntar un pequeño currículum deportivo». Además, hay que participar por parejas. Igone Campos lo ha hecho con Jon Ander Aranburu. «Quería participar con otra chica para ir en la clasificación femenina, pero no ha sido posible y finalmente he ido con mi pareja». Al ser una pareja mixta están en la clasificación masculina. Ocupan el puesto 154. «Al ser una prueba tan larga tienes altibajos y ayuda mucho ir con otra persona que te anima cuando tienes un bajón o tú le animas a él. Es una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel deportivo».

Este año, Igone Campos ha dejado aparcada su profesión de profesora para dedicarse exclusivamente a su pasión, el esquí de montaña. Para ello, se ha trasladado a vivir a Jaca, donde realiza sus entrenamientos para competir. Por su parte, Jon Ander Aranburu practica el esquí como hobby.