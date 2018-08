'Descubre tus dones y talentos' de la mano de Andoni Salamero Cursillo. Andoni Salamero impartirá las clases de 'Descubre tus dones y talentos'. / M. F. El zumarragarra impartirá este cursillo a partir del 15 de septiembre | Está organizado por la Comisión de fiestas de Eitza, las clases tendrán lugar los sábados y las personas interesadas se podrán apuntar del día 3 al 12 del próximo mes MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 21 agosto 2018, 00:47

«En este cursillo te ayudaremos a despertar tus dones y talentos, dándote orientación para redescubrir y afianzar las capacidades y facultades innatas que hay en ti», indican desde Eitzako jai batzordea. La comisión es la organizadora del cursillo 'Descubre tus dones y talentos', que correrá a cargo de Andoni Salamero y que arrancará el próximo día 15 de septiembre. Las clases tendrán lugar los sábados 15 y 29 de septiembre, 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre y 15 y 22 de diciembre, empezando a las las 11.30 y terminando a las 13.30 horas.

«El cursillo, en principio, será en el Topaleku de Eitza, a excepción de ciertas sesiones teóricas, que pueden darse en la casa de cultura Zelai Arizti», indica Andoni Salamero. Las personas interesadas en participar en el cursillo se podrán apuntar del 3 al 12 de septiembre, a través de eitzakojaiak@gmail.com o llamando al teléfono 636 089 312. El precio de cada sesión es de cinco euros.

«A partir de la disciplina de Bioternura, ahondaremos en el ideal de una Zumarraga solidaria y afectuosa, que dé cabida a las emociones y sentimientos, al descubrimiento de la pasión de cada persona reflejada en el talento, para que desde la cercanía y la ayuda tengamos una actitud más empática, activa y emprendedora con los habitantes del pueblo», de esta forma explica Salamero el objetivo del cursillo.

El ser y la creación

Los problemas que surgen en los grupos «derivan de la desatención de dos ámbitos: el ser y la creación», continúa. «El ser: de no observar nuestros pensamientos, de no gestionar bien nuestras emociones, de no mantener una actitud constructiva y afectuosa con los miembros que conforman los grupos, de considerar la realidad desvirtuada de la mente y desatender la realidad manifiesta que se da en cada momento», explica Salamero. «La creación: de no advertir en cada persona cuál es nuestro verdadero talento.

Esta frustración proviene de desatender lo genuino que posee cada persona, aquello que nos da confianza, seguridad y la gran oportunidad de poder mostrar nuestra maestría a partir de nuestro talento. De ahí la apremiante necesidad de crear activistas dichosos en el pueblo, que reparen en las fortalezas de cada persona y no en sus debilidades».

En el cursillo «indagamos acerca de la calidad de trabajo que cada grupo y cada individuo desempeña. Hacemos un pequeño diagnóstico de nuestra situación personal y grupal». Asimismo, «damos las pautas necesarias para ir descubriendo el talento, aquello que nos entusiasma y nos apasiona». También, «en todo proceso de creación, examinamos el entorno, los recursos, el grupo al que pertenecemos, nuestro proceder, nuestra manera de relacionarnos con otros grupos». Por último, «consideramos los puntos que hemos investigado y repasamos lo aprendido».

¿Y todo esto, para qué puede servir? «Para creer en todas las facultades de las personas, en sus aptitudes y para saber qué le apasiona, entusiasma, qué ama y le hace ser a cada individuo». También, para «tener un estímulo a la hora de crear y trabajar en grupo» y «para creer en la fortaleza y no en las debilidades de cada ser». Igualmente, para lograr una mayor interrelación grupal y para la correspondencia entre diferentes perfiles de todos los grupos, es decir, para poder ajustar cada actividad al perfil conveniente de los diferentes componentes del grupo».