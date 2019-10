Declaración de EH Bildu, EAJ-PNV y Elkarrekin sobre la sentencia de Cataluña Jueves, 17 octubre 2019, 00:48

En el turno de ruegos y preguntas Josu Idigoras (EAJ-PNV) dio lectura a una declaración sobre la sentencia a los líderes del procés, firmada por jelkides, EH-Bildu y Elkarrekin Zumarraga. En su escrito afirmaron que «dar la palabra al pueblo no es delito» y que el referéndum del 1 de octubre fue «un instrumento democrático y legítimo», así como que tanto Euskal Herria como Cataluña tienen «derecho a elegir su futuro». Además de instar a los poderes del estado a que «los presos políticos encarcelados sean liberados inmediatamente» alegando que «no se pueden justificar las condenas impuestas», animaron a la ciudadanía a «sumarse a iniciativas pacíficas, democráticas y de libertad para dar la palabra al pueblo». Mikel Serrano, alcalde de Zumarraga, manifestó su «perplejidad, sorpresa y mucho cabreo» por haberse enterado «de lo que ibáis a escenificar, a las siete menos dos minutos» (la sesión plenaria comenzó a las siete). «Entiendo que este no es el foro para tratar este tema». El primer edil sostuvo que el turno de ruegos y preguntas es para «poder interpelar al alcalde y al equipo de gobierno sobre su gestión». Rosa Maiza también mostró su malestar. «Independientemente de que nuestras posturas sean distintas lo primero es el diálogo», dijo la socialista. «Así no construimos nada», añadió. También mostró la postura de su grupo frente a la sentencia. Habló de «respeto», «acatamiento» y de «íntegro cumplimiento».