«Decís poco menos que somos marionetas del alcalde y no es así», replicó Mendiluce

C.L. zumarraga. Jueves, 22 de mayo 2025, 20:44 Comenta Compartir

«Haciendo una alusión directa a los corporativos, habéis dicho que si hoy aprobamos la actuación del alcalde estamos justificando su absolutismo, privándonos, en cierta manera, de la autonomía y agencia que tenemos para decidir por nosotros mismos. Estáis sugiriendo poco menos que somos marionetas del alcalde y que justificamos toda decisión que tiene y no es así», contestó el edil del PSE-EE Iñaki Mendiluce a las declaraciones de EH Bildu. «Me parece que eso sí que atenta contra el respeto institucional que tanto solicitáis y, en tanto en cuanto soy concejal de este Ayuntamiento, al igual que vosotros, solicito que respetéis la agencia y autonomía de todos los concejales que votamos aquí», emplazó.

«También me parece que se utilizan términos totalmente erróneos. Una cosa es arbitrariedad y otra discrecionalidad. Arbitrario es que yo, sin tener ningún tipo de potestad o legitimidad para ello, haga lo que se me ponga en la punta de la nariz y no es el caso. Deberíamos de hablar de discrecionalidad, que es lo que hacemos en la administración, elegimos porque la ley nos lo permite. Yo tengo la conciencia muy tranquila, porque el alcalde no actúa de una manera absolutista, lo hace de forma democrática y yo soy capaz de decidir lo que hago con mi voto en esta sesión plenaria, sin que EH Bildu me tenga que reconocer si es moralmente correcto o no. Os arrogáis la capacidad de evaluar moralmente a los demás», recriminó Mediluce a EH Bildu.

Aritz Elgarresta contestó que podía estar de acuerdo en la calificación de discrecional en lugar de arbitrario, «pero de igual modo, seguís legitimando las formas de hacer del alcalde», indicó.

Posicionamiento del PNV

«Lo que se está tratando hoy aquí es la urgencia o no de la moción sobre un servicio que, afortunadamente, ya está en marcha», señaló Josu Idigoras sobre el posicionamiento del PNV. «Si esta nueva línea de autobús estuviera en la fase de proyecto, podría ser conveniente la urgencia, pero no siendo así, no compartimos su urgencia, sin entrar en los contenidos de la misma», expuso.

«Si hubiera los obstáculos a los que os referís, la moción no iría al Pleno y ha quedado claro que sí lo hará en junio. Creemos que se puede tratar con normalidad y tranquilidad y, aunque no hemos tenido la oportunidad de consensuar el texto porque directamente lo registrasteis y perdisteis esa opción, tenemos las próximas semanas para poder llegar a un acuerdo y creemos que se puede hacer. El alcalde de Legazpi dio a conocer en prensa su posicionamiento y pensamos que es un tema que se debe analizar», trasladó a EH Bildu, en un intenso debate que se extendió una hora, pese a no haber moción encima de la mesa.