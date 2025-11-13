Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Curso de cocina navideña con Mairi

C. L.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

La asociación de mujeres Mairi ha organizado un cursillo de cocina navideña, que se desarrollará durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, a las 16.30 horas. Las personas interesadas en participar, pueden realizar la inscripción acudiendo a la asociación el lunes o miércoles de la próxima semana, de 10.00 a 12.00 o de 16.00 a 18.00. También es posible apuntarse enviando un WhatsApp al número de teléfono 685 777 070.

Las plazas serán limitadas, un total de 30, y se asignarán por orden de llegada. La inscripción será gratuita para las socias de Mairi y de 10 euros para quienes no lo sean.

