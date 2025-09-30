Cuenta atrás para las fiestas de Etxeberri Talleres infantiles, corte de jamón, mus, toca, disco-fiesta y una comida popular son algunas de las propuestas para disfrutar del próximo fin de semana en el barrio

El campeonato de toca volverá a ambientar la mañana del domingo en Etxeberri.

Cristina Limia Martes, 30 de septiembre 2025, 10:32

Etxeberri volverá a vestirse de fiesta el próximo fin de semana con un buen número de actividades para niños y mayores. El sábado, los más ... pequeños serán los protagonistas del inicio festivo con la realización de talleres infantiles de 11.30 a 13.30 horas en el barrio. A las 16.00 horas, tendrá lugar un campeonato de mus y de 16.30 a 20.30 habrá camas elásticas para los niños. A las 20.00 horas, dará comienzo un apetecible corte de jamón y a las 20.30, tendrá lugar una merienda-cena de cuadrillas. La jornada terminará con una disco-fiesta.

El domigo abrirá con el popular campeonato de toca del barrio, a las 11.30 horas. Le seguirán una exhibición de herri kirolak a las 13.00, la actuación de trikitilaris a las 13.30, una comida popular también ambientada por trikitilaris a las 14.30 y otra nueva remesa de camas elásticas de 16.30 a 20.30. La inscripción al campeonato de mus y la merienda-cena de cuadrillas y la comida popular deberán realizarse en el bar Oleta.

