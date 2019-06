Se concentran ante el Banco Santander para evitar el desahucio de una familia Concentración. Plataforma Stop Desahucios delante de la entidad bancaria. / M. F. M. F. ZUMARRAGA. Sábado, 15 junio 2019, 00:58

La plataforma Stop Desahucios organizó ayer por la mañana una concentración delante del Banco Santander para evitar que «echen de su casa a la familia de J. R. J. el próximo miércoles. Esta familia con tres hijos menores y la madre con discapacidad, viene pagando puntualmente el alquiler, pero los propietarios de la vivienda no pagaban la hipoteca. De hecho, se han marchado a Argentina», explica Amparo Díaz de Cerio, miembro de la plataforma.

«El desahucio se iba a llevar a cabo hace un mes pensando que eran los propietarios los que residían en la vivienda, pero se encontraron con una familia que paga religiosamente el alquiler», continúa. «Ante el desahucio de una familia con menores el juzgado exige que se informe a los Servicios Sociales del municipio y ese requisito no se había cumplido. Desde la plataforma nos hemos podido agarrar a eso para que no los echaran», continúa.

«El juez dijo que no se paralizaba el proceso de desahucio, aunque el banco nos ha dicho, de palabra, que no se van a oponer a que se paralice. Lo que pedimos es que llegue por escrito la notificación, la sentencia de la paralización del proceso de desahucio, que tiene que estar sellada por el juez. Si para el lunes no ha llegado, nos volveremos a concentrar, a las 10.30. Si para el miércoles tampoco ha llegado nos concentraremos en la vivienda para evitar el desahucio». No obstante, desde la plataforma Stop Desahucios confían en que «no tengamos que llegar a esa situación».