«Tenemos muchas clientas fieles desde hace cincuenta años» Mercado. José Antonio Rueda y su prima Mari Asun en el puesto de Zumarraga. / M.F. Frutas Rueda ha cumplido medio siglo instalando su puesto en el mercado MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 2 junio 2019, 00:30

Frutas Rueda acaba de cumplir medio siglo instalando su puesto en el mercado de Zumarraga. «El negocio lo iniciaron mi tío Juan y mi padre, Germán», explica José Antonio Rueda. «Los dos trabajaban en una fábrica, mi tío en Orbegozo y mi padre en Irimo. El que tomó la iniciativa fue mi tío, que quería tener su propio negocio. Mi padre había empezado poco antes con la venta ambulante de embutidos, labor que realizaba después de su trabajo en la fábrica, porque en aquellos años muchos mercados se celebraban por las tardes. Con los embutidos estuvo unos pocos meses, enseguida se unió a su hermano», continúa José Antonio.

Juan y Germán empezaron a vender fruta en los mercados en mayo de 1969 acompañados de sus mujeres, Isabel y Patro y con los años se fueron incorporando hijos y sobrinos. Cincuenta años después son José Antonio, su hermano Constantino y sus primos José Manuel y Javi quienes tiran del carro. Es la segunda generación de Frutas Rueda y «creo que la última», apunta José Antonio, que lleva 36 años en esto de la fruta.

José Antonio es quien regenta el puesto del mercado de Zumarraga junto a su prima Mª Asun Rueda. «Tenemos mercados todos los días, de lunes a sábado. Nos los repartimos entre todos. Vamos a Aretxabaleta, dos días a Beasain, Azpeitia, Ordizia, Zumaia, Urretxu, Eskoriatza, Legazpi. Los sábados, por ejemplo, además de estar en Zumarraga estamos en Azkoitia y Tolosa. En cada mercado tenemos muchas clientas fieles que nos compran desde hace cincuenta años. Es para hacerles un monumento».

«Lo peor, el frío»

Precisamente, «el trato con la gente» es lo que destaca José Antonio como lo mejor de su trabajo. Lo peor también lo tiene claro, «el frío en invierno. Estamos muchas horas en la calle y yo lo llevo fatal». Eso que «ya no es como antes. No hace tanto tanto frío y la ropa de abrigo ha mejorado mucho». De hecho, ellos utilizan «plumíferos calefactables, que se cargan con una batería como los móviles. Este invierno ha sido suavecito y no nos los hemos puesto mucho. También llevamos a veces unas plantillas que se calientan con el movimiento. Son de un único uso y el calor dura ocho horas. Yo recuerdo hace años cuando empecé con mis padres, que llegaba a casa con los pies morados y las manos que no podía ni coger un boli».

José Antonio echa la vista atrás y destaca otros aspectos del negocio que también han sufrido grandes cambios. «Antes tenían que ir a comprar la fruta al lugar de origen. Mi padre y mi tío iban a cooperativas de Lérida, Valencia, Gerona, Calahorra... dependiendo de las temporadas y los productos. Ahora vamos a Merkabilbao, que es la mejor huerta que hay. El 90% prácticamente lo traemos de allí, aunque también traemos productos concretos de otros lugares: cerezas de Milagro, espárragos de Sartaguda...».

Por cambiar, ha cambiado hasta la temporada de las frutas. «Ahora son mucho más largas, la de la fresa, por ejemplo, dura seis meses. Tiene mucho que ver que en origen están más preparados con los invernaderos. Lo cierto es que si tienes un capricho y gastas dinero tienes de todo todo el año».

No obstante, «Zumarraga y Gipuzkoa en general es muy tradicional con la fruta. Vemos productos en Merkabilbao que en otros lugares se venden mucho, pero aquí no. Las frutas tropicales, la chirimoya por ejemplo, ni la traemos, solo por encargo. Aquí en invierno se venden manzanas, naranjas y mandarinas. Ahora, después de la fresa, ha empezado la cereza y en verano, el melocotón, la nectarina... Todavía recuerdo lo que costó incorporar el kiwi y con el aguacate nos ha costado Dios y ayuda», asegura.

La primera generación de los Rueda está jubilada, pero la segunda continúa al pie del cañón. Hay Frutas Rueda para rato.