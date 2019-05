Clara Probanza expone su «arte de sofá» en la casa de cultura Zelai Arizti Exposición 'Ametsak'. Clara Probanza junto a algunas de las obras que expone en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. Ayer inauguró una muestra de 42 dibujos titulada 'Ametsak' que se puede visitar hasta el 9 de junio MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 31 mayo 2019, 00:13

Clara Probanza expone su «arte de sofá» en la casa de cultura Zelai Arizti. La zumarragarra inauguró ayer una muestra de 42 dibujos que bajo el título 'Ametsak' se podrá visitar hasta el próximo 9 de junio. «Lo llamo 'arte de sofá' porque son dibujos que he hecho tumbada en el sofá. Empecé a dibujar así porque no podía ser de otra manera a raíz de una enfermedad», explica.

De hecho, fue ese trastorno de salud el que le llevó a debutar con las manualidades y las bellas artes. «Siempre me habían gustado las manualidades, pero nunca tenía tiempo. Al ponerme enferma, de repente tenía todas las horas para mí. Empecé haciendo un muñeco de trapo al que llamé 'Maiu' porque estaba basado en la cabeza de un martillo que me recordaba a cuando yo trabajaba en el taller de mi padre. Era un muñeco con una cabeza muy peculiar, al que le quise poner un único brazo para representar que aunque te pase algo, tienes la misma capacidad para todo en la vida. Con un único brazo también se puede abrazar bien fuerte», explica Clara.

Después de hacer sus pinitos con los muñecos de trapo, «fue mi hermana Concceta quien me animó a empezar a dibujar. Ella me traía papel, ceras y rotuladores y, tumbadas las dos en el sofá, dibujábamos. Al estar tumbada no podía utilizar cualquier técnica y los rotuladores eran perfectos».

Clara también ha experimentado con «diferentes materiales» para elegir la base sobre la que pintar. «He utilizado cartón, papel de arroz, madera... pero me quedo con el papel de 160 gr, es el ideal para mí. Es un poco más duro que el folio normal, ya que tiene que ser consistente para el rotulador. No obstante, sigo probando».

«No tengo nada pensado»

Una vez decidido con qué dibujar quedaba elegir qué dibujar. «Cuando empiezo un dibujo no sé qué es lo que voy a hacer, no tengo nada pensado. Comienzo dibujando unas formas y a partir de ahí van surgiendo distintos conceptos: personas, insectos, edificios, animales... Como son invenciones mías, mis sueños, (de ahí el título 'Ametsak') a veces combino partes de cuerpos humanos con otras de animales...», explica la artista. También es un denominador común de sus obras «las cicatrices en los cuerpos, las cabezas sin pelo, caras con cuatro o seis ojos, lágrimas... Son símbolos que representan que ha habido dolor, pero que hay esperanza».

De eso da fe el color. Los dibujos de Clara destacan por su colorido, rojos, anaranjados, fucsias... «Me siento mucho más feliz dando color a los dibujos, es como que me da energía...», afirma.

La de la casa de cultura es la segunda exposición de Clara Probanza. «El año pasado expuse en el centro Carlos Santamaría de la UPV en Donostia, pero hacerlo aquí me impresiona más, he estado superneviosa», asegura.

Los dibujos están a la venta, aunque no es Zumarraga el único lugar en el que se pueden adquirir. También hay algunos en la galería Cruzes Canhoto de Oporto. «Estábamos visitando una galería y el propietario nos escuchó hablar de mis dibujos. Le comenté que solo los hacía para mí, pero me pidió que se los enseñara. Le gustaron y me compró unos cuantos para venderlos».