'El ciclo de la vida' de Susa Morleo Exposición. Susa Morleo junto a dos de las obras que muestra en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. La artista de Antzuola afincada en Zumarraga expone una colección de ilustraciones y pinturas en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 14 octubre 2018, 00:45

'El ciclo de la vida' es el título de la exposición que Susa Morleo ha inaugurado en la casa de cultura Zelai Arizti. La artista de Antzuola afincada en Zumarraga muestra una colección de ilustraciones y pinturas que se puede visitar hasta el próximo día 21. «Siempre me ha interesado mucho todo lo relacionado con la vida y la muerte y también la naturaleza como creadora de vida igual que el ser humano», explica. «La exposición está dedicada a mi padre que falleció hace año y medio», añade.

La muestra recoge una docena de ilustraciones dibujadas «a mano con bolígrafo, tinta y lápiz y la terminación del color es digital, con photoshop, lo que me permite sacar todas las copias que quiera. Eso me gusta. Me gusta que el arte sea accesible a la gente, no de piezas únicas».

La serie que expone en la casa de cultura es «la más nueva que he hecho». Comienza con un autorretrato y continúa con obras que abordan temas como la maternidad, la fertilidad, la naturaleza, la fusión de la vida y la muerte, etcétera. La exposición se completa con cuatro cuadros realizados en pintura acrílica. Susa explica que «llevo pintando toda la vida. Hasta ahora he hecho mucha ilustración y ahora me estoy metiendo más en serio con la pintura. Me apetece un poco de pincel».

Tatuajes

Susa Morleo estudió bellas artes e ilustración y ha vivido en Inglaterra, Italia y Madrid, lugares en los que también ha expuesto sus trabajos. Actualmente reside en Zumarraga lugar en el que va a abrir su propio negocio de tatuajes. «Mi idea no es cerrarme a un único trabajo, sino crear un espacio abierto en el que además de tatuar pueda hacer otras cosas. Que quien quiera pueda ir a hacerme un encargo de un mural, un cuadro, un diseño para una camiseta personalizada...», explica. «He empezado una vida aquí, me estoy asentando y me quiero dedicar a pintar, a dibujar y a hacer exposiciones. Espero hacer más».

La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

Las ilustraciones están a la venta.